¿Se rompe el pacto de paz? Israel ataca a Hamás y lo acusa de romper el alto al fuego; deja 44 muertos

Israel.- Israel acusó a Hamás de romper el alto al fuego, por lo que emprendió una oleada de bombardeo que dejó 44 muertos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que celebró una consulta con el ministro de Defensa y se ordenó que se adopten medidas enérgicas contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Por su parte, Hamás también acusó a Israel de violar el acuerdo y de fabricar pretextos para justificar sus ataques y sus crímenes.

Según fuentes de hospitales gazatíes, el ataque dejó 44 muertos, entre ellos dos soldados que fallecieron en los sucesos en el sur de la franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que los "terroristas dispararon un misil antitanque y armas de fuego" contra sus tropas y esto se calificó de una "violación fragrante".

Hamás dijo que no tenía conocimiento de ningún enfrentamiento en la zona de Rafah. Tras poco más de una hora, Israel anunció que se había reanudado el cese al fuego. Por otra parte, el Ejército israelí denunció que Hamás está torturando a civiles palestinos. La cuenta oficial del Estado de Israel publicó en X: "Así es como la organización terrorista busca restablecer el control de la Franja. El cese al fuego debe implementarse plenamente: Hamás debe irse y Gaza debe ser desmilitarizada".

Por otra parte, fuentes de seguridad de Estados Unidos declararon que el Ejército israelí informó con anticipación a Washington la reanudación de los bombardeos sobre Gaza. De acuerdo con lo dicho por las Fuerzas de Defensa de Israel, se confirmó que se atacaron sitios de almacenamiento de armas, puestos de tiro, células terroristas y otras infraestructuras.

Israel suspende el ingreso de ayuda

Además, este domingo 19 de octubre de 2025, Israel suspendió los puntos de acceso por donde debe ingresar la ayuda humanitaria. "En respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto al fuego más temprano hoy, las FDI (fuerzas militares) comenzaron una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza", afirmó el ejército en un comunicado. "El traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza fue suspendido hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás", lo declaró una fuente familiarizada.

uD83CuDFA5WATCH: Several armed terrorists identified approaching IDF forces operating in the Beit Lahia area behind the yellow line, posing an immediate threat to the troops.



In accordance with the ceasefire agreement, the terrorists were struck after crossing the yellow line. pic.twitter.com/sl7mS98Lmi — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui