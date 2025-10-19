(VIDEO) Feligrés exhibe a su prometida junto a sacerdote en Brasil; era su monaguilla

Mato, Grosso, Brasil.- Un presunto triángulo amoroso ha conmocionado a la localidad de Nova Maringá, ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, luego de que se volviera viral un video en el que se exhibe al sacerdote Luciano Braga Simplício y su supuesta relación con Isabelly, una mujer de 21 años que se desempeñaba como su monaguilla. Lo sorprendente del caso es que la grabación la realizó Bruno, el prometido de la fémina, quien los encontró en la casa parroquial.

En las imágenes difundidas se observa al novio y al padre del mismo mientras intentan forzar la puerta del cuarto y del baño. Mientras el padre se niega a abrir, el prometido y futuro suegro de Isabela luchan por entrar. Una vez dentro, los hombres encontraron a la mujer llorando bajo el lavabo del baño y usando un baby doll, hecho que ha generado diversas reacciones por parte de los usuarios en las diferentes plataformas digitales.

Después de que el caso se hiciera público, el líder religioso negó sostener cualquier tipo de relación con la joven y declaró que ella le solicitó permiso para utilizar una habitación y bañarse, debido a que estuvo trabajando en el centro religioso. A pesar de su explicación, la comunidad de Nova Maringá, cuyo población es de aproximadamente de cinco mil habitantes, expresó su consternación por el suceso que afectó su confianza en la iglesia.

— PORTAL LA VERDAD (@portallaverdad_) October 19, 2025

Ayer por la tarde me preguntó si podía ir a la casa, en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí", recalcó el clérigo ante la presión de los fieles y sus superiores.

Mediante un comunicado oficial de la Diócesis de Diamantino (MT), encargada de la parroquia donde ocurrieron los hechos, confirmó la suspensión temporal del padre Luciano Simplício mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. El documento, firmado por el obispo Dom Vital Chitolina, indica que se aplicarán las medidas pertinentes para el bienestar de la iglesia y pidió "oración y comprensión" a los fieles.

Entre las posibles medidas se contemplan una investigación interna, actos de arrepentimiento, el cumplimiento de una penitencia e incluso el traslado del sacerdote a otra comunidad parroquial. El caso ha provocado intensas reacciones entre los feligreses, quienes han manifestado su asombro y molestia ante el comportamiento del religioso. Por su parte, Isabelly interpuso una denuncia ante la divulgación no autorizada de imágenes.

— EL ESPECTADOR HN 🇭🇳 (@ElEspectadorHn) October 18, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui