Ataque en sinagoga de Manchester durante festejo judío deja dos muertos y tres heridos

Manchester, Reino Unido.- En medio de la tensión internacional que ha generado la intervención y detención de los activistas que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, se reportó un violento ataque en una sinagoga de Mánchester, durante la celebración de Yom Kipur, la jornada más solemne del calendario judío. Este hecho dejó al menos dos personas muertas y tres más gravemente heridas.

Los eventos ocurrieron este jueves 2 de octubre de 2025, en la Congregación Hebrea de Heaton Park, en la zona de Crumpsall, al norte de la ciudad, lo que generó un amplio despliegue de seguridad y la activación de los protocolos de emergencia.

Reino Unido en alerta tras ataque en sinagoga de Manchester. Foto: Facebook

De acuerdo con la Policía del Gran Mánchester, la primera alerta se recibió poco después de las 9:30 horas, tiempo local, cuando testigos reportaron que un automóvil embistió a varias personas; posteriormente, un hombre atacó con arma blanca a varios de los presentes. Minutos más tarde, agentes armados respondieron y dispararon contra el presunto agresor, quien habría perdido la vida en el lugar.

No obstantes, las autoridades aclararon que su fallecimiento aún no ha sido confirmado de manera oficial.

El alcalde de la región metropolitana, Andy Burnham, informó que, según los reportes iniciales, no se trataba de un incidente en desarrollo, lo que permitió descartar un riesgo inmediato para la población. Sin embargo, la policía activó la clave de seguridad nacional conocida como 'Plato', que marca el protocolo para responder a un ataque de gran magnitud, aunque esto no implica que el caso haya sido clasificado como terrorismo en esta etapa de la investigación.

Equipos especializados en bombas también acudieron a la zona para descartar la presencia de artefactos explosivos, al tiempo que la policía local pidió a los ciudadanos evitar el zona del ataque y permitir el trabajo de los cuerpos de seguridad. La magnitud del operativo generó alarma en la comunidad local y en los alrededores de la sinagoga, donde se congregaban fieles para el Yom Kipur.

Autoridades de Manchester reaccionan al ataque

El primer ministro Keir Starmer expresó su indignación y calificó el ataque como "espantoso", subrayando que su impacto se agrava al haber ocurrido en la fecha más sagrada para el judaísmo. Adelantó que se incrementará la seguridad en sinagogas de todo el Reino Unido y que encabezará una reunión de emergencia del gobierno para evaluar la situación.

En tanto, el rey Carlos III también manifestó su conmoción, señalando que tanto él como la reina consorte se encuentran profundamente entristecidos por lo ocurrido. En un comunicado, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reconoció la rápida respuesta de los servicios de emergencia, destacando el contexto doloroso de que los hechos coincidieran con una celebración religiosa de gran relevancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui