Flotilla Global Sumud en Gaza: Lista de mexicanos DETENIDOS por Israel, reporta SRE

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en las que viajaban al menos siete ciudadanos mexicanos, fueron detenidas por autoridades israelíes mientras se dirigían hacia la Franja de Gaza; hechos ocurridos este miércoles 2 de octubre de 2025. Según el último reporte de la SRE, solo hay tres mexicanos detenidos.

Entre los connacionales identificados se encuentran:

Arlin Medrano Guzmán

Sol González Eguía

Carlos Pérez Osorio

Los detenidos actualmente están siendo trasladados al puerto de Ashdod, donde personal consular de México estará presente para brindar apoyo y garantizar su seguridad. De acuerdo con el más reciente mensaje de la Cancillería, publicado a las 21:00 horas del miércoles 1 de octubre, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha mantenido comunicación directa con los connacionales desde el inicio de la travesía y se encuentra al tanto de su situación actual.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, hasta el momento, se ha confirmado que las embarcaciones en las que viajan Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio de nacionalidad mexicana, como parte de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptadas por… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 2, 2025

Asimismo, la dependencia federal confirmó que la Embajada de México en Israel ya solicitó acceso consular a las autoridades de ese país y exigió que se respete la integridad física y los derechos de los mexicanos detenidos, en apego a las disposiciones del derecho internacional aplicable.

Interceptan a la Flotilla Global Sumud: El mundo, alerta

La Flotilla Global Sumud partió de Barcelona el pasado 2 de septiembre con el objetivo de transportar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, donde Israel mantiene un genocidio, y visibilizar la situación que atraviesa la población palestina debido al bloqueo marítimo. Desde entonces, la SRE ha mantenido contacto constante tanto con las embajadas de la región como con los familiares de los participantes mexicanos, informando puntualmente sobre los avances y cualquier eventualidad en el trayecto.

Mexicanos se unieron a la Flotilla Global Sumud para enviar ayuda humanitaria. Foto: Facebook

La dependencia mexicana subrayó que el acompañamiento consular continuará hasta que se garantice la protección de los connacionales y se respeten sus derechos humanos, además de gestionar que tengan acceso oportuno a entrevistas consulares. Asimismo, reiteró que se actuará bajo los marcos legales internacionales para procurar su pronta repatriación.

La SRE recalcó que su postura está alineada con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por lo que llamó a las autoridades israelíes a asegurar que los connacionales sean tratados con apego a estos principios.

Fuente: Tribuna del Yaqui