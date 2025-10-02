Ningún barco de la flotilla Global Sumud llegó a Gaza, informa Israel tras concluir operativo

Jerusalén, Israel.- Oficialmente, ha concluido la operación para interceptar y detener a los más de 500 activistas que participaron en la flotilla Global Sumud (conformada por casi 50 embarcaciones), rumbo a la Franja de Gaza, a donde llevarían ayuda humanitaria. Así lo confirmó el estado de Israel este jueves 2 de octubre de 2025, al tiempo que sostuvo que ninguna de las naves logró penetrar el bloqueo naval impuesto en la zona.

El Ministerio de Exteriores israelí precisó que, aunque un último barco permanece aún en altamar, no ha ingresado en lo que el gobierno considera una "zona de combate activa", donde el Gobierno de Israel mantiene una guerra contra el pueblo de Palestina. En caso de que se acerque, detalló que igualmente será detenido y se impedirá su arribo a territorio bloqueado.

Las autoridades de Israel señalaron que la operación de intercepción comenzó la tarde del miércoles 1 de octubre de 2025 y se extendió hasta la madrugada del día siguiente, cuando fuerzas militares fuertemente armadas abordaron a las embarcaciones de la flotilla. El comunicado oficial calificó a la iniciativa de la flotilla Global Sumud como una provocación, a la que vinculó con Hamás, e insistió en que no se permitió violar el bloqueo naval que Israel considera legal.

Entre los pasajeros detenidos se encuentran ciudadanos de diversas nacionalidades. Según los reportes, 30 españoles formaban parte del contingente, además de 22 italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 tunecinos, 11 brasileños, 10 franceses y seis mexicanos. También se confirmó la presencia de personas provenientes de Estados Unidos (EU), Reino Unido, Alemania, Colombia y otros países.

Las autoridades israelíes explicaron que, conforme a su legislación, los extranjeros que participan en este tipo de acciones pueden ser deportados hasta 72 horas después de que se emita la orden correspondiente. No obstante, existe la posibilidad de que los detenidos acepten voluntariamente abandonar el país, lo que agiliza el procedimiento. Un antecedente de ello se presentó en junio pasado, cuando cuatro de los doce activistas a bordo del barco Madleen aceptaron ser expulsados tras ser interceptados en circunstancias similares.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se pronunció por este acto y exigió la liberación y repatriación de los mexicanos detenidos. Aquí los detalles.

