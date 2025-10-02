Trump amenaza con despidos y eliminación de agencias federales por cierre de gobierno

Washington, DC, Estados Unidos.- El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, iniciado el miércoles por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, ha generado una serie de consecuencias administrativas que incluyen la suspensión temporal de empleados federales y la posibilidad de despidos masivos, según confirmó la Casa Blanca este jueves.

La portavoz Karoline Leavitt informó que la cifra de despidos podría alcanzar 'los miles' en los próximos días. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, alrededor de 750 mil empleados federales no esenciales han sido suspendidos sin goce de sueldo, mientras que 1.5 millones de trabajadores continúan laborando sin salario, entre ellos personal de seguridad y controladores aéreos.

Trump considera reducción de agencias federales

El presidente Donald Trump anunció que se encuentra evaluando, junto con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, medidas para reducir el tamaño del Gobierno Federal. Entre las acciones contempladas se incluye la posible eliminación de agencias federales.

Los despidos masivos de funcionarios públicos son inminentes y podrían producirse en dos días", afirmó Vought, quien también participó en el desarrollo del plan conocido como 'Project 2025', orientado a reorganizar la estructura administrativa federal.

A través de una publicación en su red Truth Social, el presidente Trump indicó que está revisando con Vought qué agencias podrían ser recortadas y si estos ajustes serían temporales o permanentes. No se han especificado aún cuáles serían las agencias afectadas ni cuántos puestos se eliminarían.

El cierre del gobierno se produjo tras el rechazo en el Senado de dos propuestas presupuestarias, una impulsada por los demócratas y otra por los republicanos. El desacuerdo central se relaciona con el destino de ciertos fondos, incluyendo partidas vinculadas a salud pública.

Mientras continúan las negociaciones, el funcionamiento de múltiples agencias y servicios federales permanece limitado, a la espera de una resolución legislativa que permita reabrir la administración y restaurar el pago de salarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui