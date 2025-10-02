Trump notifica al Congreso que EU se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra cárteles

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido que su país está involucrado en un "conflicto armado" formal con los cárteles de la droga y que los miembros de esos grupos son "combatientes ilegales", declaró su Administración en un aviso confidencial al Congreso visto por los medios locales. Tras darse a conocer esta información, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la nación sudamericana activaría una "movilización nacional" si llegase a ser "agredida" por EU.

Los periodistas Charlie Savage y Eric Schmitt dicen que esta comunicación fue enviada a varios comités del Congreso y que "nuevos detalles a la escasamente articulada justificación legal de la Administración para justificar por qué tres ataques militares estadounidenses ordenados por el Presidente contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, en los que murieron las 17 personas a bordo, deberían considerarse lícitos y no asesinatos".

Imagen difundida por Trump antes que el barco explotara. Créditos: Internet

Según especialistas legales consultados por 'The New York Times', la decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los cárteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

La notificación al Congreso afirma que Trump ha "determinado" que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son "grupos armados no estatales" cuyas acciones "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos". "Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", indica el aviso visto por medios locales.

Geoffrey S. Corn, un abogado general retirado que anteriormente fue asesor principal del ejército en cuestiones de derecho de la guerra, calificó la medida del Presidente como un "abuso" que cruzó una línea legal importante. Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, le dijo a los periodistas en un correo electrónico que Trump actuó de acuerdo con la Ley de conflicto armado "para proteger a nuestro país de aquellos que intentan traer veneno mortal a nuestras costas, y está cumpliendo su promesa de enfrentar a los cárteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional que asesinan a más estadounidenses".

Sin embargo, "Los ataques de la Administración se han centrado en los barcos procedentes de Venezuela. El aumento de muertes por sobredosis en los últimos años se debe al fentanilo, que según expertos en narcotráfico proviene de México, no de Sudamérica. Más allá de los hechos, este argumento escueto ha sido ampliamente criticado legalmente por especialistas en derecho de conflictos armados", se lee en el texto de The New York Times.

"La Administración Trump ha calificado los ataques de 'defensa propia' y ha afirmado que las leyes de la guerra le permitieron matar, en lugar de arrestar, a las personas a bordo de los barcos, alegando que los objetivos contrabandeaban drogas para cárteles que ha designado como terroristas. La Administración también ha enfatizado que alrededor de 100 mil estadounidenses mueren anualmente por sobredosis.

Fuente: Tribuna del Yaqui