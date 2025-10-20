Carlos Treviño, exdirector de Pemex, sigue detenido en EU: Confirma Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Este lunes 20 de octubre de 2025, la mandataria mexicana confirmó que Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), continúa detenido en Estados Unidos y no ha sido liberado, como afirmaron algunos medios.

En Gabinete de Seguridad, señaló la jefa del Ejecutivo Federal mexicano, ya confirmó que Treviño permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses: "Está detenido por Estados Unidos, si hay alguna otra información la daríamos en el transcurso del día, pero hasta ahora aparece que está detenido", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

uD83DuDEA8Sheinbaum niega que Carlos Treviño haya sido liberado



Tras darse a conocer que el exdirector de @Pemex, Carlos Treviño, fue liberado en EUA sin ser entregado ni deportado a México, donde tiene una orden de aprehensión por su presunto vínculo con el caso Odebrecht, la… pic.twitter.com/3L17QmY5Jv — Político MX (@politicomx) October 20, 2025

Sheinbaum Pardo enfatizó en que "lo que nos informó el representante de la Fiscalía (General de la República [FGR]) es que (Carlos Treviño) estaba detenido por Estados Unidos", pero reconoció que la información se podría actualizar a lo largo de la jornada. Sin embargo, puntualizó que el Gobierno Federal compartirá cualquier detalle sobre el caso.

Detención de Carlos Treviño en Estados Unidos

Cabe señalar que Carlos Treviño fue arrestado el pasado 12 de agosto en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La detención se realizó por motivos migratorios, según informó su abogado, quien indicó que "es falso que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas".

El día de ayer, domingo 19 de octubre de 2025, comenzaron a circular versiones sobre su supuesta liberación, las cuales fueron desmentidas de inmediato por la Presidencia, confirmando que el exdirectivo de Pemex sigue bajo resguardo en EU. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el caso.

Acusaciones relacionadas con el caso Odebrecht

Treviño Medina enfrenta señalamientos por presunta corrupción vinculada al caso Odebrecht. Emilio Lozoya Austin, su antecesor en Pemex, declaró que el exdirector habría recibido cuatro millones 390 mil pesos en sobornos para operar una planta de polietileno, la cual estaba abastecida de etanol por la petrolera mexicana, beneficiando de manera irregular a la firma brasileña con ganancias millonarias.

Hasta ahora, no se ha informado si el exdirector de Pemex será extraditado a México.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'