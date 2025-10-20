Dan a conocer la causa oficial del fallecimiento de Jane Goodall, defensora de los chimpancés

Estados Unidos.- Jane Goodall, la renombrada primatóloga y conservacionista británica cuyo trabajo con chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de los animales y de nosotros mismos, falleció el 1 de octubre de 2025 en Los Ángeles a los 91 años, murió por un paro cardíaco durante el sueño, clasificado como muerte por causas naturales, según confirmaron el Instituto Jane Goodall, TMZ y 'The New York Times'.

La doctora Jane Goodall, fue pionera en el estudio de los chimpancés y figura icónica del activismo ambiental. Su muerte ocurrió el 1 de octubre de 2025, en Los Angéles California, mientras realizaba una gira de conferencias en Estados Unidos. Fue hallada sin vida en su habitación de hotel, y el análisis forense determinó que la causa fue un paro cardiaco durante el sueño, sin evidencia de trauma o intervención externa.

El informe médico, divulgado por el Instituto Jane Goodall y fuentes cercanas a TMZ, indica que la científica no presentaba signos de complicaciones agudas ni enfermedades terminales. Se mencionó que padecía hipertensión controlada y arritmias leves, condiciones comunes en personas de edad avanzada, pero no se encontraron sustancias tóxicas ni anomalías.

Estas condiciones, según el comunicado oficial del instituto, no impedían que Goodall mantuviera una agenda intensa, viajando cerca de 300 días al año para conferencias. Su última aparición pública fue en San Diego, donde habló sobre la urgencia de proteger los ecosistemas africanos y el rol de la juventud en la conservación.

La noticia de su fallecimiento generó una conmoción global inmediata. Tributos inundaron las redes sociales, con hashtags como #ThankYouJane y #JaneGoodallLegacy trending en X. Homenajes llegaron de universidades como 'Cambridge y Stanford', y comunicados de la ONU, donde era Mensajera de la Paz desde 2002, Greenpeace, WWF y líderes como António Guterres, quien la llamó "una guardiana incansable de la vida en la Tierra". Figuras como el Príncipe Harry, Al Gore, Leonardo DiCaprio y Ellen DeGeneres destacaron su influencia en la empatía hacia los animales y la acción climática.

Nacida el 3 de abril de 1934 en Hampstead, Londres, como Valerie Jane Morris-Goodall, Jane mostró desde niña una pasión por los animales. A los 18 meses, observaba gallinas para entender cómo ponían huevos, y su padre le regaló un mono de peluche, Jubilee, que la acompañó toda su vida. Sin formación científica inicial, viajó a África en 1957, donde conoció a Louis Leakey, quien la envió en 1960 al Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania.

Allí, durante más de 60 años, estudió a los chimpancés, documentando que fabrican herramientas como hojas para "pescar" termitas, desafiando la idea de que solo los humanos lo hacían. Sus observaciones revelaron que los chimpancés son omnívoros, forman alianzas, transmiten cultura y muestran emociones como alegría y tristeza.

Goodall publicó más de 27 libros, como 'In the Shadow of Man' (1963) y 'The Book of Hope' (2022), y protagonizó documentales como Jane (2017). Fundó el Instituto 'Jane Goodall' en 1977, con programas en 25 países para proteger hábitats y apoyar comunidades, y en 1991 creó 'Roots & Shoots', un movimiento juvenil en 75 países.

Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de EU. en 2025, la Legión de Honor francesa y fue nombrada Dama Comandante del Imperio Británico en 2004. En lo personal, se casó con Hugo van Lawick (1964-1974), con quien tuvo a su hijo Grub, y con Derek Bryceson (1975-1980). Le sobreviven su hijo, tres nietos, Merlin, Angel, Nick, y su hermana Judy Waters.

