Falla MUNDIAL en Amazon Web Services deja sin conexión a miles de plataformas

Washington, Estados Unidos.- La mañana de este lunes 20 de octubre de 2025, Amazon Web Services (AWS), considerada la red de servidores en la nube más grande del mundo, presentó una interrupción masiva que ha generado fallas en diversos servicios digitales y aplicaciones a nivel global.

Desde aproximadamente las 02:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDM), miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a redes sociales, plataformas de videojuegos, sitios web, sistemas empresariales y aplicaciones móviles que dependen de la infraestructura de AWS. Es importante señalar que AWS ofrece soluciones tecnológicas de almacenamiento, cómputo y soporte a empresas, gobiernos y universidades alrededor del mundo.

Debido a su magnitud, cualquier interrupción en su red puede repercutir de forma inmediata en cientos de plataformas que dependen de su funcionamiento.

Amazon confirma fallas en múltiples servicios de su red

A través de su portal oficial, la compañía confirmó un incremento en las tasas de error y en la latencia de varios de sus servicios, particularmente en la región US-EAST-1, ubicada en Virginia del Norte, Estados Unidos (EU): "Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su causa raíz”, informó Amazon en su más reciente actualización, en la que también reconoció que algunos servicios se encuentran totalmente interrumpidos.

Plataformas afectadas por la caída de AWS

De acuerdo con los reportes recopilados por el portal Downdetector, miles de incidencias se registraron a lo largo de la madrugada y la mañana. Entre los servicios con mayores afectaciones se encuentran Snapchat, Zoom, Roblox, Ticketmaster, Disney+, Canva, Duolingo, Signal, Coinbase, Slack, PlayStation Network, Epic Games y BBVA, además de medios de comunicación como The New York Times.

Incluso productos de la propia compañía, como el asistente virtual Alexa y la plataforma de televisión de Amazon, experimentaron interrupciones. Juegos en línea como Fortnite, Clash Royale y Pokémon Go también reportaron fallas para iniciar sesión o mantener conexión con los servidores.

AWS informó que, en un primer momento, 17 servicios presentaban afectaciones, pero el número se incrementó a 58 servicios impactados, entre ellos Amazon DynamoDB, una base de datos clave para la operación de muchas aplicaciones. Este sistema, que administra tablas e índices de información, estaría en el origen del problema, según la investigación interna.

Causa del problema y medidas de recuperación

La empresa explicó que el origen de la interrupción estaría relacionado con un error en DynamoDB, que impidió la comunicación normal con los centros de datos en Virginia del Norte. Durante este lapso, varios clientes tuvieron dificultades para crear o actualizar casos de soporte técnico.

En su último comunicado, AWS aseguró que sus ingenieros están trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación del servicio y recomendó a los usuarios reintentar las solicitudes o conexiones que hayan fallado. Asimismo, reiteró que continúa monitoreando la situación para evitar nuevas incidencias mientras se restablecen las operaciones en todos los sistemas.

