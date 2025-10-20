"Si Putin quiere, te destruirá": Trump exige a Zelenski ceder el Donbás

Washington.- La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, celebrada el pasado viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca, derivó en una confrontación verbal de alto voltaje. Según reveló 'Times' y confirmaron fuentes diplomáticas europeas y estadounidenses, el encuentro culminó en una "discusión a gritos" marcada por presiones, advertencias y desacuerdos profundos sobre el futuro del conflicto en Ucrania.

Esta tensión se gestó tras una llamada telefónica entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin el 16 de octubre, en la que Moscú transmitió una nueva oferta de intercambio territorial. La cita comenzó a las 11:00 horas (hora de Washington) y tenía como objetivo revisar el proceso de paz impulsado por Trump, quien ha mantenido conversaciones directas con Putin. En ese marco, Trump presentó a Zelenski una propuesta transmitida por Moscú: Ceder el control de la región del Donbás, ocupada parcialmente por fuerzas rusas, a cambio de recuperar pequeñas áreas en Jersón y Zaporiyia.

Trump y Zelenski

Créditos: Internet

"Que se quede como está. Está cortado ahora mismo y que se quede como está. Pueden negociar algo más adelante, pero ahora deberían detenerse en la línea de batalla", declaró Trump posteriormente a bordo del 'Air Force One', añadiendo: "Pienso que el 78 por ciento de la tierra ya está tomada por Rusia. Dejen la tierra como está ahora. Pueden negociar algo más adelante, pero detengan la batalla, vayan a casa, dejen de pelear, dejen de matar gente".

Durante la reunión, Trump apartó con brusquedad los mapas de frente de guerra que Zelenski intentó mostrarle: "Esta línea roja, ni siquiera sé dónde está". Nunca ha estado allí", exclamó, según testigos, y lanzó una advertencia directa: "Si Putin quiere, te destruirá", en referencia al poder militar ruso y la urgencia de evitar una escalada. El presidente estadounidense utilizó lenguaje soez en reiteradas ocasiones, según testigos citados por Reuters y 'Financial Times', lo que intensificó el tono del encuentro, recordando un enfrentamiento similar en febrero de 2025.

#Trump gritó a #Zelenski que, o entrega el Donbás, o Rusia destruirá su país, afirma el Financial Times



La reunión en ambos mandatarios en la Casa Blanca derivó en una “discusión a gritos”, con Trump “maldiciendo todo el tiempo”, afirman fuentes al Financial Times. /trc pic.twitter.com/IStH41Dfnv — DW Español (@dw_espanol) October 20, 2025

Zelenski rechazó categóricamente la propuesta. "No estamos perdiendo la guerra", afirmó, y reiteró que Ucrania no está dispuesta a entregar territorio soberano. Posteriormente, en una declaración conciliadora pero firme, Zelenski señaló: "El presidente tiene razón, y debemos detenernos donde estamos. Esto es importante, detenernos donde estamos, y luego hablar", enfatizando la necesidad de un alto al fuego sin concesiones permanentes. La delegación ucraniana se retiró "decepcionada" de la Casa Blanca, sin obtener los misiles Tomahawk que esperaban como parte de un nuevo paquete de ayuda militar.

El proceso de paz promovido por Trump ha sido objeto de controversia. En la reunión del 15 de agosto en Alaska, Putin ya había planteado una oferta similar, proponiendo congelar la línea de contacto si Kiev cedía completamente el Donbás. Trump ha intentado posicionarse como mediador, pero sus propuestas han sido vistas por Kiev como una concesión excesiva a Moscú. Fuentes cercanas al Kremlin, como el enviado especial Kirill Dmitriev, han cuestionado filtraciones sobre la reunión, insinuando que revelan divisiones en la delegación ucraniana y un camino hacia la paz viable.

Pues al final lo de Donbas a cambio de no se sabe qué en Kherson y Zaporizhia era otro invent:

"- P: Le pidieron a Zelensky que cediera Donbas a Rusia?

- Trump: No. Nunca discutimos eso. Creemos que lo que deben hacer es parar donde estan las líneas del frente ahora mismo." pic.twitter.com/rxqmWKREPr — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) October 20, 2025

Desde Moscú, Putin no ha emitido declaraciones públicas tras la reunión, pero fuentes cercanas al Kremlin aseguran que el líder ruso considera "viable" la propuesta presentada por Trump. El Kremlin insiste en que la paz sólo será posible si Ucrania reconoce la nueva realidad territorial impuesta por la guerra. Además, se planea una cumbre Trump-Putin en Budapest, lo que podría marcar el próximo avance en las negociaciones.

