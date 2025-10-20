Vladimir Putin y Donald Trump preparan un nuevo encuentro para hablar sobre Ucrania

Budapest, Hungría.- Los cancilleres de Rusia y Estados Unidos, Serguei Lavrov y Marco Rubio, iniciaron este lunes los preparativos para una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, que podría celebrarse en Budapest en las próximas dos o tres semanas.

El diálogo entre ambos diplomáticos fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que calificó la conversación como un 'debate constructivo'. Según el comunicado oficial, Lavrov y Rubio discutieron 'posibles pasos para concretar los entendimientos que alcanzaron los mandatarios en su conversación telefónica del pasado 16 de octubre'.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que Rubio subrayó la importancia de los próximos encuentros como una oportunidad para que Moscú y Washington colaboren en la búsqueda de una 'solución duradera' a la guerra en Ucrania, en línea con la visión del presidente Trump.

Putin y Trump preparan un nuevo encuentro

Aunque aún no hay una fecha ni lugar definidos para el encuentro presidencial, se espera que los cancilleres mantengan una reunión previa para cerrar la agenda. El vicecanciller ruso, Serguei Ryabkov, declaró que 'lo más importante ahora es transmitir a la parte estadounidense que Anchorage fijó el marco en que hay que trabajar', en referencia a la anterior cumbre entre Putin y Trump celebrada en Alaska.

Exigencias de Moscú

Durante aquella cumbre, Putin planteó condiciones para iniciar negociaciones con Ucrania, entre ellas, la retirada de las tropas ucranianas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia (territorios anexionados por Rusia), así como el compromiso vinculante de Kiev de no ingresar en la OTAN.

A través de filtraciones publicadas por medios como The Washington Post, trascendió que Putin estaría dispuesto a ceder parte del territorio ocupado en Jersón y Zaporiyia, a cambio de que Ucrania reconozca la soberanía rusa sobre alrededor del 30 por ciento del territorio de Donietsk, que Moscú aún no controla completamente. Según estimaciones citadas por The Economist, a Rusia le tomaría al menos cinco años conquistar esa zona si continúa el actual ritmo del conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró este lunes que no ha habido cambios en la postura oficial de Moscú, calificándola de 'coherente y bien conocida'.

Posición de Kiev

En respuesta, el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, reafirmó que no está dispuesto a ceder ningún territorio que no haya sido perdido en combate. En declaraciones desde Kiev tras su regreso de Washington, Zelensky insistió en que cualquier negociación debe partir de un alto el fuego general e incondicional en las posiciones actuales. Organizan cumbre entre Putin y Trump

Aunque expresó disposición a asistir a las conversaciones en Budapest si es invitado, cuestionó la elección de esa ciudad como sede, debido a la postura crítica del primer ministro húngaro Viktor Orban hacia Ucrania y su cercanía con el Kremlin.

No queremos que se repita lo que pasó en Budapest", advirtió Zelensky, en alusión al Memorando de 1994 por el cual Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías internacionales de soberanía, acuerdo que fue violado con la anexión rusa de Crimea en 2014.

Fuente: Tribuna del Yaqui.