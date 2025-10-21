¡Duró solo 7 minutos! Difunden IMPACTANTE VIDEO del robo de joyas en el Museo del Louvre

París, Francia.- La investigación del millonario robo en el Museo del Louvre de París, en Francia, podría dar un nuevo giro, debido a que comenzó a difundirse un video captado por un turista que estuvo en el lugar de los hechos. La grabación, aunque breve, muestra a uno de los cuatro delincuentes implicados, lo que podría ser clave para su identificación y futura detención, así como para la recuperación del botín.

Como te informamos en TRIBUNA, el incidente ocurrió este domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 09:30 horas, cuando un grupo de encapuchados se llevó nueve joyas de la corona francesa, incluidas piezas históricas vinculadas a Napoleón. Según reportes del canal BFM TV, uno de los sospechosos, identificado por un chaleco amarillo, fue captado cerca de la vitrina de la Galería de Apolo antes de que se perpetrara el robo.

Su comportamiento llamó la atención de los presentes, ya que no mostraba prisa incluso después de que se anunciara la evacuación del museo. La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, detalló que los asaltantes actuaron con extrema rapidez y precisión: permanecieron en la sala únicamente "3 minutos con 52 segundos" y se dirigieron directamente hacia las vitrinas que contenían las joyas. "Sabían muy bien lo que querían y fueron muy efectivos", aseguró la funcionaria en entrevista con CNews.

El grupo de delincuentes accedió al museo utilizando un montacargas para subir a un balcón, mientras que dos de ellos se disfrazaron como obreros de la construcción aprovechando obras de remodelación. Posteriormente, perforaron el cristal de una puerta con un disco de corte y fracturaron las vitrinas que protegían las piezas. La ministra también confirmó que uno de los asaltantes intentó incendiar el montacargas utilizado para ingresar.

El robo ha sido calificado como "poco profesional, pero efectivo", ya que lograron sustraer las joyas en poco más de siete minutos antes de escapar en dos scooters de alta cilindrada.

Francia, París, primeras imágenes del robo de la colección de joyas de Napoleón en el museo de Louvre, en la imagen uno de los ladrones robando las joyas delante de los visitantes, insólito, se ve y no se cree, un aplauso a la seguridad del museo.uD83EuDD2DuD83DuDE48uD83EuDD23 pic.twitter.com/lA7naVSfPs — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) October 19, 2025

Tras el atraco, el Louvre cerró sus puertas temporalmente para permitir a las autoridades avanzar en la investigación. De las nueve joyas robadas, únicamente se ha recuperado una. El incidente puso en evidencia fallas en la seguridad del museo, ya que el personal no confrontó a los delincuentes y la policía no pudo llegar a tiempo para detenerlos. Diversas fuentes gubernamentales y de seguridad señalaron que la protección del Louvre resultó insuficiente frente al asalto.

Finalmente, el museo emitió un comunicado negando cualquier colaboración con "servicios especiales israelíes", desmintiendo versiones de algunos medios de París, y reafirmó que las investigaciones continuarán hasta esclarecer el hecho y localizar a todos los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui