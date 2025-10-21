Expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy es ingresado a prisión por financiación ilegal de campaña

París, Francia.- El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes 21 de octubre de 2025 en la prisión de La Santé, en París, para cumplir una condena de cinco años de cárcel por su implicación en la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen libio de Muamar Gadafi.

Sarkozy llegó a la prisión poco antes de las 9:40 (hora local), escoltado en un vehículo oficial y seguido por medios de comunicación que transmitieron en directo el recorrido desde su domicilio en el distrito XVI de la capital francesa.

El exmandatario salió acompañado por su esposa, Carla Bruni, miembros de su familia y simpatizantes, quienes se reunieron frente a su domicilio. Algunos de los presentes entonaron el himno nacional, La Marsellesa, en señal de apoyo.

uD83DuDD34 uD83CuDDEBuD83CuDDF7 Former French President Nicolas #Sarkozy left his home in Paris, hand-in-hand with his wife Carla Bruni, to head to the capital's La Sante prison to start a five-year prison term. pic.twitter.com/BNt7Y9WLOa — FRANCE 24 English (@France24_en) October 21, 2025

Antes de su ingreso, Sarkozy publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que su encarcelamiento responde a una injusticia judicial y reiteró su inocencia. La condena fue dictada el pasado 25 de septiembre por el Tribunal de Apelación de París, que lo declaró culpable de 'asociación de malhechores' por su papel en la obtención de fondos ilegales procedentes del régimen libio para financiar su campaña electoral de 2007.

Los abogados del expresidente informaron que presentarán una solicitud de puesta en libertad en los próximos días. Según la defensa, el tribunal podría pronunciarse sobre esta petición en un plazo de entre tres semanas y un mes. En caso de ser aceptada, Sarkozy podría salir de prisión antes de fin de año y asistir en libertad al juicio en apelación previsto para marzo de 2026.

Durante su estancia en el centro penitenciario, el expresidente tiene previsto redactar escritos relacionados con su experiencia. Sarkozy, quien presidió Francia entre 2007 y 2012, es el primer exjefe de Estado en la historia de la Quinta República francesa en ingresar en prisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui.