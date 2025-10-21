Revelan la causa de muerte de Sams Rivers, bajista de 'Limp Bizkit' a sus 48 años

Estados Unidos.- Murió Sam Rivers, uno de los miembros fundadores del grupo estadounidense 'Limp Bizkit'. La muerte del bajista, de 48 años, fue confirmada este sábado por el propio grupo a través de sus redes sociales. "Sam no era solo un bajista, era pura magia; el pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido", se lee en la despedida de sus compañeros de banda, Fred Durst, Wes Borland, su primo John Otto y DJ Lethal, que se mantenían activos desde que se formaron en 1994 en Jacksonville, Florida.

Rivers falleció el sábado 18 de octubre de 2025 a los 48 años debido a complicaciones derivadas de una enfermedad hepática grave, resultado de años de alcoholismo crónico. Los primeros reportes indicaron que los servicios de emergencia fueron llamados por un paro cardíaco en su hogar en el condado de St. Johns, Florida. Según un portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de 'St. Johns County', los paramédicos respondieron a una llamada por una persona no responsiva en paro cardíaco, clasificada como una "muerte atendida" debido a una enfermedad grave de la que Rivers ya estaba bajo tratamiento médico.

Sam Rivers falleció el sábado 18 de octubre

Créditos: Internet

Aunque la causa oficial de su muerte aún no ha sido determinada por las autoridades, fuentes cercanas confirmaron que su condición ha estado relacionada con problemas hepáticos de larga data. En una entrevista para el libro 'Raising Hell: Backstage Tales from the Lives of Metal Legends' (2020), Rivers había revelado: "Tuve que dejar 'Limp Bizkit' en 2015 porque me sentía tan mal, y unos meses después me di cuenta de que tenía que cambiar todo porque tenía una enfermedad hepática realmente grave". En 2018, recibió un trasplante de hígado antes de reunirse con la banda.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por 'Limp Bizkit' esa misma tarde a través de su cuenta oficial de Instagram. Rivers, originario de Jacksonville, Florida, fue una figura clave en el sonido que definió a la banda desde su creación en 1994. Su bajo marcó el ritmo de álbumes emblemáticos como 'Three Dollar Bill, Y’all$', 'Significant Other' y 'Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water', contribuyendo al éxito global de la banda con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. Entre sus logros más destacados, 'Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water' vendió más de 1 millón de copias en su primera semana de lanzamiento en 2000, un récord para el género en ese momento.

Muere un leyenda del Rock el Bajista de Limp Bizkit Sam Rivers.



Triste noticia al mundo del Rock, su muerte se debe a una larga lucha contra el Cáncer.



Uno de los fundadores del Nu metal con más de 40 millones de discos vendidos. pic.twitter.com/M4tvU5qI00 — uD83CuDDFBuD83CuDDEA amilcarrock uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@amilcarrock) October 19, 2025

En un video posterior en Instagram, Durst recordó cómo descubrió a Rivers tocando en un bar de Jacksonville mientras ambos trabajaban en un Chick-fil-A local: "Todo desapareció excepto su don". DJ Lethal pidió a los fans respetar la privacidad de la familia de Rivers y honrarlo escuchando sus líneas de bajo.

La comunidad musical reaccionó con tristeza ante la pérdida. Fred Durst compartió un tributo personal destacando el amor compartido por el grunge, mencionando bandas como 'Mother Love Bone', 'Alice in Chains' y 'Stone Temple Pilots'. La noticia generó una ola de homenajes en redes sociales, con publicaciones en X de cuentas como @Complex y @MetalSucks destacando su influencia en el sonido rap-metal, y fans compartiendo covers de temas como 'Rollin' (Air Raid Vehicle)' y 'Behind Blue Eyes'.

My Generation - Limp Bizkit by Sobernot & Friends ft. @eldragondelsur



Lo que fue una celebración se convirtió en homenaje a uno que se fue este sábado pasado, Sam Rivers, miembro fundador de Limp Bizkit e inspiración para todos los que fuimos niños a fines de los 90s/inicios 00s pic.twitter.com/5UXOVIC0is — Sobernot (@Sobernot_band) October 20, 2025

Rivers tenía previsto presentarse con 'Limp Bizkit' en Chile el próximo 13 de diciembre como parte del Gringo Papi 'South America Tour', junto a invitados como YUNGBLUD, 311, Ecca Vandal, Riff Raff y Slay Squad, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Esta gira, que inicia el 29 de noviembre en México, evidencia que la banda se mantenía activa tras shows recientes en festivales como Reading y Leeds en agosto de 2025. Tras su fallecimiento, Limp Bizkit ha cancelado temporalmente apariciones públicas para enfocarse en el duelo.

A los 48 años, Sam Rivers deja una huella profunda en la historia del rock alternativo. Su estilo sobrio pero potente, su presencia escénica y su rol como fundador de una de las bandas más influyentes del género lo convierten en una figura respetada y admirada. Su muerte, aunque trágica, abre una conversación sobre la salud física y emocional en la industria musical. Como dijo Durst: "Su espíritu vivirá para siempre en cada groove, cada escenario, cada memoria". La banda prometió honrar su legado en la música.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México