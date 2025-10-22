(FOTOS) Drones rusos atacan jardín de niños en Ucrania; un adulto muere y siete resultan heridos

Kiev, Ucrania.- Este miércoles 22 de octubre de 2025 se confirmó que un jardín de niños en la ciudad de Járkov fue bombardeado por órdenes de autoridades rusas. De acuerdo con medios locales, el alcalde Ihor Terekhov y el jefe de la Administración Estatal Regional de Járkov, Oleh Synyegubov, informaron que en el ataque se emplearon drones que provocaron tres explosiones en la zona.

Terekhov precisó que la institución es privada y se encuentra en el distrito de Kholodnohirskyi. Afortunadamente, no se reportan menores heridos; sin embargo, un adulto perdió la vida y siete personas resultaron lesionadas. Hasta el momento de la redacción de esta nota, se desconocen las identidades de las víctimas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

La situación fue dada a conocer por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde expresó sus condolencias a los familiares del fallecido. También informó que los niños fueron evacuados de inmediato y actualmente permanecen resguardados en refugios. Se reporta que algunos de ellos presentan reacciones agudas de estrés a causa de la experiencia vivida.

Zelenski subrayó que no existe ninguna justificación para enviar drones a un sitio donde se encuentran infantes, calificando las acciones de Rusia como "descaradas". Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha respondido a los señalamientos; en cambio, este mismo día supervisó una prueba de las fuerzas nucleares rusas por tierra, aire y mar, con el objetivo de evaluar su preparación y estructura de mando.

#Mundo | Rusia b0mb4rd3a una guardería en Járkov con niños dentro, según informaron autoridades ucranianas uD83DuDCA5



uD83DuDCF8: Volodímir Zelenski Telegram Channel pic.twitter.com/W72KZkm44W — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

“No hay justificación para un ataque de drones contra un jardín de infantes, ni nunca la habrá. Claramente, Rusia está volviéndose más descarada. Estos ataques son el escupitajo de Rusia en la cara de todos los que insisten en una resolución pacífica. Los matones y terroristas solo pueden ser puestos en su lugar por la fuerza”, escribió Zelenski en la plataforma creada por el empresario Elon Musk.

Fuente: Tribuna del Yaqui