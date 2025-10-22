JD Vance visita Israel para reforzar el acuerdo de cese al fuego en Gaza

Jerusalén, Israel.- Altos funcionarios de Estados Unidos visitaron Israel esta semana para mantener reuniones con autoridades locales con el fin de reforzar el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.

El vicepresidente estadounidense JD Vance participó hoy en encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu, donde ambos destacaron la cooperación bilateral entre sus países.

Estados Unidos e Israel reafirman su alianza

En una conferencia conjunta, Vance señaló que EU busca mantener una relación de colaboración con Israel. "No queremos en Israel un estado vasallo. Queremos una asociación, queremos un aliado", dijo el vicepresidente.

Netanyahu expresó que la relación entre ambos países se basa en intereses y valores comunes, aunque reconoció que pueden existir diferencias en algunos temas.

Tenemos una alianza de socios que comparten valores y objetivos comunes", declaró el primer ministro.

Netanyahu tiene previsto reunirse el viernes con el secretario de Estado, Marco Rubio, para continuar las conversaciones sobre los próximos pasos del alto al fuego.

Durante su visita, Vance indicó que los funcionarios estadounidenses trabajan en la conformación de una fuerza de seguridad internacional que podría participar en una segunda fase del alto al fuego. Mencionó a Turquía, Indonesia, Alemania, Dinamarca y Jordania como posibles contribuyentes.

El vicepresidente reconoció que el proceso hacia una paz duradera implicará retos importantes, entre ellos la reconstrucción de Gaza y el desarme de Hamás. Vance también se reunió con familiares de rehenes israelíes junto al enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. EU insiste en una 'asociación de aliados' con Israel

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el miércoles una resolución en la que ordenó a Israel permitir que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) proporcione asistencia humanitaria en Gaza.

El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó que Israel "está bajo la obligación de aceptar y facilitar los esquemas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA".

Israel no asistió a las audiencias celebradas en abril y sostuvo que el tribunal actúa con parcialidad. El gobierno israelí ha acusado a la agencia de tener vínculos con Hamás, mientras que la UNRWA ha negado esas afirmaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui