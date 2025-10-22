Tras polémico robo millonario, el Museo del Louvre en París vuelve a abrir sus puertas

París, Francia.- La mañana de este miércoles 22 de octubre, el Museo del Louvre de París reabrió parcialmente sus puertas luego de permanecer cerrado tres días debido al robo de joyas pertenecientes a la corona francesa. La reapertura generó expectación entre los visitantes, quienes expresaron su alivio por poder acceder nuevamente al recinto, considerado uno de los más importantes del mundo en materia de arte y patrimonio.

De acuerdo con los reportes, el museo permaneció cerrado desde el domingo 20 de octubre por la mañana, cuando se detectó el robo de piezas valuadas en más de 88 millones de euros, aunque su valor histórico y patrimonial en realidad es incalculable. Como te informamos en TRIBUNA, la sustracción ocurrió en la Galería de Apolo, donde cuatro individuos ingresaron con ayuda de un montacargas para sustraer las joyas.

El Museo del Louvre permaneció cerrado desde el domingo. Foto: Facebook

Turistas de diversas nacionalidades celebraron la reapertura, aunque algunos lamentaron no poder acceder a todas las salas del museo.

Así fue la apertura del Museo del Louvre

Desde su reapertura, el museo ha implementado medidas de seguridad adicionales y limitó el acceso a ciertas áreas mientras continúan las investigaciones por el polémico robo ocurrido este fin de semana. Pese a las críticas, la mayoría de los visitantes de París coincidieron en que el suceso no opaca el prestigio del recinto ni la experiencia de recorrer sus salas.

En tanto, las autoridades francesas mantienen abiertas las pesquisas para determinar las responsabilidades y reforzar la seguridad del museo. Según medios locales, el robo ha sido calificado como el "del siglo" por la magnitud del botín y por haberse perpetrado en una de las instituciones culturales más vigiladas del mundo en tan solo siete minutos, según las primeras investigaciones.

#Mundo | ¡Duró solo 7 minutos! Difunden IMPACTANTE VIDEO del robo de joyas en el Museo del Louvre uD83CuDF0E??https://t.co/LSXFoSBIka — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Por su parte, la presidenta del museo, Laurence des Cars, fue citada por una comisión del Senado francés para ofrecer explicaciones sobre el desarrollo de los hechos y las medidas adoptadas para prevenir nuevos incidentes. Mientras, el Ministerio de Cultura también enfrenta críticas por parte de la opinión pública, que cuestiona los protocolos de protección de bienes culturales nacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui