Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y Cártel de Sinaloa, es detenido en Cuba tras FUGARSE en México

Ciudad de México.- Las autoridades confirmaron un nuevo golpe al narcotráfico. Este miércoles 22 de octubre, se confirmó que el ciudadano chino Zhi Dong Zhang, identificado como uno de los principales operadores del tráfico de fentanilo y señalado por sus vínculos con los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, fue detenido en Cuba luego de haberse fugado en julio pasado de su arresto domiciliario en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con reportes oficiales, las autoridades cubanas notificaron al Gobierno de México sobre la captura de Zhang, conocido también como 'Brother Wang', quien era considerado una figura clave en la cadena de suministro de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Fuentes de seguridad señalaron que el presunto capo habría ingresado a la isla utilizando una identidad falsa para evadir los controles migratorios.

El ahora detenido habría utilizado una identidad falsa para escapar de México. Foto: Facebook

Arresto y fuga de Zhi Dong Zhang: Esto se sabe

Como se sabe, Zhi Dong Zhang fue arrestado originalmente en octubre de 2024 en México y permanecía bajo arresto domiciliario en un inmueble de la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan de la capital del país. Sin embargo, el 11 de julio de 2025, logró escapar mediante un túnel construido desde su residencia, a pesar de estar bajo la vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.

Su fuga ocurrió mientras enfrentaba un proceso de extradición hacia Estados Unidos (EU), donde era requerido por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Tras su huida, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para su localización internacional, lo que permitió coordinar su búsqueda en distintos países. Las investigaciones posteriores indicaron que Zhang abandonó México con documentación falsa y se trasladó a varios puntos de Centroamérica antes de llegar a territorio cubano.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de liderar una red internacional dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, con operaciones en Estados Unidos (EU), América Central, América del Sur, Europa, China y Japón. De acuerdo con las estimaciones de los organismos de seguridad, el ciudadano chino habría obtenido ganancias anuales superiores a los 150 millones de dólares derivadas de estas actividades ilícitas.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado cuál será el destino legal del ahora detenido.

