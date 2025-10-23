Casa Blanca anuncia que Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur

Washington, Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprenderá la próxima semana una gira por Asia que incluirá paradas estratégicas en Malasia y Corea del Sur, donde se reunirá con el mandatario chino, Xi Jinping, según informó el día de hoy la Casa Blanca. La visita, es parte de un esfuerzo por reforzar la influencia estadounidense en la región del Indo-Pacífico, y busca abordar temas económicos, comerciales y de seguridad.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, detalló que Trump partirá hacia Malasia a última hora del viernes y sostendrá diversas reuniones bilaterales antes de trasladarse a Corea del Sur, donde el próximo jueves mantendrá un encuentro con Xi Jinping. La agenda se centrará en la relación comercial entre Washington y Beijing, que ha atravesado momentos de tensión en los últimos meses por la imposición de aranceles recíprocos, afectando a sectores clave como la tecnología, la energía y la agricultura.

Trump busca afianzar lazos en Asia

Trump adelantó esta semana que planea viajar a China a comienzos del próximo año para continuar las negociaciones y buscar un acuerdo comercial más amplio "Esperamos poder cerrar un trato justo para ambas partes", señaló el mandatario.

Además reiteró su postura de que el comercio con China debe ser "recíproco y beneficioso para los trabajadores estadounidenses". La gira también se enmarca en un intento por contrarrestar la creciente influencia económica y militar de Beijing en Asia, especialmente en el mar de China Meridional y en su relación con Corea del Norte.

En paralelo, la Casa Blanca abordó otro frente diplomático: la relación con Rusia. Durante la misma conferencia, Leavitt afirmó que una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, "no está completamente descartada". Según la portavoz, la administración "espera que en algún momento pueda volver a ocurrir", pero subrayó que cualquier encuentro debe ofrecer "un resultado positivo y tangible".

Xi Jinping y Trump tendrán una reunión en Corea del Sur

El comentario se realizó un día después de que Trump confirmara la cancelación de una reunión prevista con Putin, alegando la falta de avances en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania. Pese a las tensiones, Trump ha manifestado en varias ocasiones su interés en restablecer un canal de comunicación directo con Rusia, argumentando que una cooperación entre las dos potencias nucleares podría contribuir a la estabilidad global.

Fuente: Tribuna del Yaqui.