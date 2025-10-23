VIDEO: Donald Trump acusa al Gobierno de México de estar controlado por los cárteles

Washington, Estados Unidos.- En una reciente rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó nuevamente su preocupación por la influencia de los grupos delictivos en México, al tiempo que ofreció palabras de reconocimiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el lugar estuvo acompañado de figuras políticas como la fiscal Pamela Bondi y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Trump sostuvo que las organizaciones criminales ejercen un control importante en el país, una situación que, desde su perspectiva, obliga a Estados Unidos a adoptar una postura defensiva. "México está controlado por los cárteles y tenemos que defendernos", afirmó el mandatario este jueves 23 de octubre. A pesar de esta dura evaluación sobre la seguridad del país vecino, Trump matizó su discurso con un elogio directo a la mandataria mexicana.

La describió como una "extraordinaria mujer" y una persona "muy valiente", mostrando un notable contraste en su mensaje. Esta no es la primera vez que Trump aborda este tema. Sus declaraciones se suman a una serie de comentarios previos en los que ha insistido en el poder de los cárteles. En febrero, por ejemplo, llegó a sugerir la existencia de una "alianza" entre estas organizaciones y el Gobierno mexicano, calificándolo como un riesgo para la seguridad estadounidense.

Meses más tarde, el 16 de julio, reiteró que los cárteles poseen un "tremendo control" sobre México, lo que, según argumentó, aterroriza a las autoridades locales y justifica una respuesta firme por parte de Estados Unidos. Durante su intervención más reciente, Trump amplió su análisis a la situación regional, señalando a Colombia como otro país afectado por la fuerte presencia del crimen organizado.

#Mundo | “México está siendo liderado por los carteles”, expresó el presidente Donald Trump uD83DuDDE3?uD83DuDD35 pic.twitter.com/X3CWH24oFJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

"Los cárteles controlan a esos países y eso incluye a Colombia. Colombia es un paraíso para los cárteles", comentó, añadiendo críticas a la gestión del liderazgo colombiano en materia de producción de narcóticos. El discurso de Trump deja en claro que mantiene su postura, en la que critica severamente a las estructuras de seguridad de países latinoamericanos, así como a sus líderes.

Fuente: Tribuna del Yaqui