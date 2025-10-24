Donald Trump suspende negociaciones comerciales con Canadá; Ottawa responde

Washington, Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá, tras considerar que el país vecino "ha utilizado fraudulentamente" un anuncio publicitario en el que aparece el expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles.

En una publicación en su red social Truth Social la noche del jueves, Trump afirmó que "Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos' y añadió que, 'debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas".

Trump rompe diálogo comercial con Canadá

La decisión sorprendió a Ottawa, que en las últimas semanas había intensificado sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo que redujera o eliminara los nuevos aranceles impuestos este año por Washington.

Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo que provocó la ira del mandatario fue promovido por el gobierno de Ontario, la provincia más poblada y una de las más afectadas por la política comercial estadounidense. La pieza utiliza un discurso de 1987 de Ronald Reagan, en el que el entonces presidente advertía que los aranceles eran perjudiciales para la economía y los trabajadores estadounidenses. Trump considera que el mensaje ha sido "tergiversado" con intenciones políticas.

Fue hasta hoy que Canadá respondió, cuando el primer ministro, Mark Carney, a punto de iniciar una gira por Asia para fortalecer lazos comerciales en la región, intentó calmar los ánimos: "No podemos controlar las políticas comerciales de Estados Unidos. Reconocemos que esas políticas han cambiado fundamentalmente con respecto a las de los años ochenta, los noventa o el 2000", declaró Carney en el aeropuerto de Ottawa.

Mark Carney: "We can't control the trade policy of the United States. We recognize that policy has fundamentally changed from the policy in the 1980s, 1990s, 2000s, and it's a situation where the US has tariffs against every one of their trading partners ... what we can control… pic.twitter.com/7oKOxVC96J — Aaron Rupar (@atrupar) October 24, 2025

El mandatario canadiense recordó que en las últimas semanas se habían producido avances en las conversaciones bilaterales, incluso después de una reunión reciente con Trump en la Casa Blanca, donde ambos se mostraron optimistas sobre un posible acuerdo para reducir los gravámenes del 50 por ciento al acero y aluminio.

Por su parte, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, defendió la campaña publicitaria. En redes sociales compartió el discurso completo de Reagan y escribió: "Canadá y los Estados Unidos son amigos, vecinos y aliados. El presidente Ronald Reagan sabía que éramos más fuertes juntos", aseguró.

Mientras tanto, el líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, aprovechó la crisis para criticar a Carney: "Mark Carney prometió 'negociar una victoria' con el presidente Trump y llegar a un acuerdo para el 21 de julio. Todavía no hay acuerdo. Todavía no hay victoria", afirmó, advirtiendo que la falta de avances pone en riesgo miles de empleos canadienses.

Fuente: Tribuna del Yaqui