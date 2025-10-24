EU coloca a Gustavo Petro y a miembros de su familia en la 'Lista Negra' del Departamento del Tesoro

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como a miembros de su familia: la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, al incluirlos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Es importante destacar que, con anterioridad, Donald Trump describió al también miembro del partido político Pacto Histórico como "líder del narcotráfico ilegal", responsabilizándolo por el aumento del tráfico de drogas. De hecho, amenazó a Gustavo Petro con imponer sanciones estadounidenses a las exportaciones colombianas. A partir de septiembre, el país que lidera el exsenador de la República de Colombia (2018–2022) pasó a estar en la misma categoría que Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar.

Respecto a esta decisión, el actual secretario del Tesoro (28 de enero de 2025), Scott Kenneth Homer Bessent, señaló que la producción de cocaína ha aumentado de manera notable y que, como resultado, millones de estadounidenses han sido afectados desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en Colombia. Además, calificó la situación como una de las tasas más altas en décadas.

Hace unas horas, el propio presidente colombiano se pronunció a través de su perfil de X (antes Twitter): "Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik, de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad a la que tanto ayudamos para frenar el consumo de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", aseveró.

#ÚltimaHora | El Departamento de Tesoro de EU, incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su esposa, su hijo y al ministro interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton o mejor conocida como la ‘Lista Negra’ uD83CuDDE8uD83CuDDF4? pic.twitter.com/HiY2MeMiN8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 24, 2025

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción de cocaína en Colombia se disparó un 53 por ciento en 2023, alcanzando un récord histórico de 2.600 toneladas. No obstante, BBC asegura que el gobierno de Petro mantiene que las incautaciones también están en cifras récord, con 1.764 toneladas de cocaína decomisadas por su administración entre agosto de 2022 y noviembre de 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui