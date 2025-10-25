Kamala Harris va por la Casa Blanca: Insinúa una posible candidatura presidencial para el 2028

Washington, Estados Unidos.- La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, señaló que "no ha terminado con la política" durante una entrevista con la BBC, lo que sugiere que podría considerar una postulación presidencial en 2028.

En la conversación, publicada parcialmente hoy, Harris, de 61 años, dijo que sus sobrinas nietas "con seguridad" verán a una mujer presidenta en su vida, pese a su derrota electoral frente a Donald Trump en 2024.

Ante la pregunta de la periodista Laura Kuenssberg sobre si esa futura presidenta podría ser ella, Harris respondió "posiblemente", aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión: "No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio, y lo llevo en la sangre", expresó.

La entrevista coincide con la publicación de su libro 107 Days, en el que Harris relata su breve campaña presidencial tras la retirada del expresidente Joe Biden por motivos de salud. En el texto, la exvicepresidenta escribe que no tenía intenciones inmediatas de buscar otro cargo político importante y que planeaba centrarse en escuchar a la gente en distintas comunidades del país.

Harris también recordó que había evaluado postularse para gobernadora de California en 2026, pero finalmente decidió no hacerlo. "Por ahora, mi liderazgo (y mi servicio público) no se centrará en cargos electos", afirmó en julio.

Durante la entrevista, Harris se refirió a la administración de Trump, a quien acusó de utilizar las agencias federales para perseguir a críticos y de intentar censurar voces opositoras, citando el caso del presentador Jimmy Kimmel. En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, desestimó sus declaraciones y señaló que los comentarios de Harris reflejan su descontento tras la derrota electoral. La entrevista completa será transmitida el domingo por la BBC.

Fuente: Tribuna del Yaqui.