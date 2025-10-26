Detienen a 2 sospechosos del millonario robo en el Museo del Louvre: TODO sobre su captura

París, Francia.- Las autoridades francesas lograron un avance clave en la investigación del robo de joyas de la corona francesa perpetrado en el Museo del Louvre de París hace una semana, el cual ha sido considerado uno de los hurtos más rápidos y costosos en la historia del recinto. Este sábado 25 de octubre de 2025 por la noche, la policía confirmó la detención de dos hombres sospechosos de haber participado en el crimen. Esto es lo que se sabe.

Caen dos presuntos criminales implicados en el robo millonario al Museo del Louvre

De acuerdo con medios locales, las aprehensiones se realizaron este sábado en diferentes puntos de la región de París. El primer arresto tuvo lugar en el Aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, cuando uno de los presuntos implicados intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo sospechoso fue capturado horas más tarde en Seine-Saint-Denis, al norte de la capital de Francia.

El robo en el Museo de Louvre ha sido uno de los más polémicos de la historia actual. Foto: Facebook

Ambos hombres cuentan con antecedentes por robo y otros delitos, por lo que las autoridades no descartan que formen parte de una red delictiva más amplia.

Las investigaciones apuntan a que los dos detenidos serían parte de un comando de cuatro individuos que habría ejecutado el robo la madrugada del domingo 19 de octubre. El asalto, que duró apenas siete minutos, permitió sustraer ocho piezas de valor histórico incalculable, valuadas en aproximadamente 88 millones de euros, equivalentes a más de mil 885 millones de pesos mexicanos (mdp).

El atraco ocurrió en la Galería de Apolo, una de las salas más emblemáticas del museo parisino y donde se exhiben las Joyas de la Corona. Entre las piezas sustraídas se encontraban una diadema, collar y pendientes de zafirospertenecientes a las reinas María Amelia y Hortensia, así como un collar y un par de pendientes de esmeraldas que alguna vez fueron propiedad de la emperatriz María Luisa, segunda esposa de Napoleón Bonaparte.

Dos hombres sospechosos de haber participado en el robo de joyas en el Museo del Louvre fueron detenidos, según confirmó este domingo la fiscalía francesa. #26Oct pic.twitter.com/jWgh2i7KnQ — FM Center Es Noticia (@FMCenterNoticia) October 26, 2025

Uno de los objetos más destacados del conjunto robado, la corona imperial de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, fue hallado horas después fuera del museo, con daños visibles pero en condiciones de ser restaurada. La recuperación parcial de esta pieza ha llevado a los investigadores a considerar que los delincuentes huyeron de manera apresurada o que podrían haber enfrentado dificultades imprevistas durante la operación.

La policía judicial de París continúa con los interrogatorios y busca determinar si el robo fue encargado por coleccionistas privados o traficantes de arte, dado el alto valor histórico de las piezas y la complejidad de colocarlas en el mercado negro.

Fuente: Tribuna del Yaqui