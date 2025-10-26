'Melissa' evoluciona a HURACÁN categoría 4 y deja cuatro muertos en el Caribe; ¿afectará a México?

Kingston, Jamaica.- El huracán 'Melissa' se fortaleció este domingo 26 de octubre de 2025 a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Los reportes indican que este sistema tropical continuará desplazándose por el mar Caribe y que se prevén efectos significativos en Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba.

Lamentablemente, los efectos del huracán 'Melissa' en el Cariben han dejado, hasta ahora, al menos cuatro muertos y daños en cientos de viviendas, deslaves, crecidas de ríos e interrupciones en servicios básicos.

Conoce los efectos del huracán 'Melissa'. Foto: Conagua

Confirman evolución de huracán 'Melissa': Es categoría 4

La madrugada de este domingo, el centro de 'Melissa' se localizó a 195 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica y 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba. Presenta vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, con rachas superiores, y mantiene un desplazamiento lento hacia el oeste a aproximadamente siete kilómetros por hora. Se espera que el sistema continúe su avance pausado durante el domingo antes de girar hacia el norte y noreste entre lunes 27 y martes 28 de octubre, según pronósticos del NHC.

Sin riesgos para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que, pese a su cercanía al Caribe, el fenómeno no representa riesgo para México, aunque se mantiene vigilancia constante ante cualquier cambio en su trayectoria. No obstante, expertos internacionales advierten que 'Melissa' podría provocar lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y vientos extremadamente destructivos, particularmente en Jamaica, donde se prevé que el huracán más potente en más de 35 años afecte a la población.

Estragos por 'Melissa' en el Caribe

También se esperan afectaciones en Haití, República Dominicana y zonas del sureste de Cuba. De acuerdo con la trayectoria pronosticada, 'Melissa' podría impactar Jamaica entre este domingo y martes, avanzando sobre el sureste de Cuba el martes por la noche y posteriormente cruzando el sureste de las Bahamas el miércoles.

El NHC reporta que condiciones de tormenta tropical ya se registran en Jamaica, con expectativa de huracán para el lunes, mientras en Haití la probabilidad de huracán se mantiene baja pero no descartada.

uD83DuDEA8ALERTA POR HURACÁN MELISA



El huracán #Melissa categoría 4 es una amenaza catastrófica para Jamaica por graves inundaciones.



El temible #huracán categoría 4, con vientos de 220 km/hr se espera cruce Jamaica en las próximas 48 horas en categoría 5.



Oremos x #Jamaica uD83CuDDEFuD83CuDDF2 pic.twitter.com/FhC9cYlIDk — Hora Cero Web (@horaceroweb) October 26, 2025

Hasta ahora, se reportan tres muertes en Haití y una en República Dominicana, además de una persona desaparecida en el mismo país. Los daños incluyen viviendas afectadas, derrumbe de muros, crecidas de ríos y la destrucción de infraestructura básica. En República Dominicana, 'Melissa' dejó sin suministro de agua a más de medio millón de personas, derribó árboles y semáforos, y aisló varias comunidades por inundaciones y deslizamientos.

En Jamaica, las autoridades cerraron el Aeropuerto Internacional Norman Manley en Kingston y habilitaron más de 650 refugios. Se activaron almacenes de emergencia y se prepararon miles de paquetes de alimentos para distribución inmediata. En Haití, las autoridades locales organizaron la entrega de insumos básicos mientras la población enfrenta inundaciones y resistencias a abandonar sus hogares.

Fuente: Tribuna del Yaqui