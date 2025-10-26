Papa León XIV envía CONMOVEDOR mensaje a víctimas de lluvias en México: "Rezo por las familias"

Ciudad del Vaticano.- Las fuertes lluvias que azotaron el sureste de la República Mexicana hace unas semanas son noticia internacional, no solo por los severos daños que causaron en la Huasteca y Valle de México, sino porque han cobrado al menos 80 vidas, según el Gobierno Federal. En este sentido, el Papa León XIV, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, envió un mensaje a todos los afectados.

Durante su mensaje de este domingo 26 de octubre de 2026, tras el rezo del Ángelus, el pontífice expresó desde la ventana del Palacio Apostólico su cercanía y apoyo a quienes han sufrido las consecuencias del temporal de lluvias: "Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad".

El Gobierno de México confirmó que 80 personas han perdido la vida a causa de las lluvias. Foto: Facebook

Asimismo, León XIV encomendó "a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos", en alusión a las víctimas mortales que dejaron las precipitaciones en los estados más golpeados por el fenómeno meteorológico.

Lluvias en México dejan muertos y daños severos

Las lluvias, derivadas de la perturbación tropical 90-E, han causado severas afectaciones principalmente en el estado de Veracruz, donde se concentra la mayor parte de las víctimas. Sin embargo, también se han registrado daños significativos en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, donde se reportan deslaves, caminos destruidos, viviendas inundadas y comunidades incomunicadas.

De acuerdo con la última actualización del Gobierno de México, a dos semanas del inicio de las fuertes precipitaciones, el saldo se mantiene en 80 personas fallecidas y 18 no localizadas. A través de un micrositio oficial, las autoridades federales han dado seguimiento a las zonas más afectadas y a las acciones de auxilio implementadas en coordinación con los gobiernos estatales.

#Roma | El papa León XIV expresó su solidaridad con los damnificados por las lluvias en varios estados de #México, donde han fallecido al menos 80 personas.



"Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo… pic.twitter.com/9zameWsQKw — Resistencia (@Resistencia1821) October 26, 2025

En su conferencia matutina del 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que este tipo de fenómenos son difíciles de prever con exactitud, incluso con tecnología meteorológica avanzada. Señaló que, a diferencia de los ciclones o huracanes (que permiten una mayor anticipación), las lluvias de las últimas semanas fueron extraordinarias en intensidad y volumen. Los trabajos que las autoridades continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui