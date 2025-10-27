Huracán 'Melissa' alcanza categoría 5 en el Caribe; Jamaica, en ALERTA MÁXIMA por impacto

Kingston, Jamaica.- El huracán 'Melissa' continúa intensificándose en el mar Caribe y mantiene a las autoridades en alerta. Este lunes 27 de octubre el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) reportó que el ciclón alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 257 kilómetros por hora.

El fenómeno mantiene bajo alerta máxima a Jamaica, donde las autoridades han advertido sobre el inminente impacto del sistema, que provocará vientos destructivos, marejadas ciclónicas e inundaciones severas a lo largo del día y durante la noche de este lunes. Aquí todos los detalles.

'Melissa' es huracán categoría 5

De acuerdo con el más reciente informe del NHC, se espera que 'Melissa' toque tierra en Jamaica este lunes, antes de desplazarse hacia Cuba entre el martes y el miércoles, manteniendo su potencia como huracán mayor. Además, sus extensas bandas nubosas ya generan lluvias intensas sobre Haití y República Dominicana, donde se reporta que más de un millón de personas han quedado sin suministro de agua potable.

Conoce todos los detalles del huracán 'Melissa'. Foto: Conagua

El organismo meteorológico advirtió a la población de Jamaica que permanezca en refugios seguros y evite salir, pues hasta el martes persistirá un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra de gran magnitud. Se espera que los vientos de fuerza destructiva comiencen a sentirse con mayor intensidad durante la noche, sobre todo en zonas montañosas, donde podrían ocasionar daños severos a la infraestructura, interrupciones eléctricas y afectaciones en las comunicaciones, dejando incomunicadas a varias comunidades.

Las autoridades también alertaron sobre una marejada ciclónica peligrosa y olas de gran tamaño que impactarán principalmente la costa sur de Jamaica durante las próximas horas, lo que podría provocar inundaciones costeras y daños en embarcaciones o viviendas cercanas al mar.

En Cuba, el impacto se prevé entre la tarde y noche del martes 28 de octubre, principalmente en las regiones orientales, donde se anticipan lluvias intensas, ráfagas violentas de viento y posibles desbordamientos de ríos. Ante esta situación, las autoridades cubanas ya preparan centros de evacuación y mecanismos de apoyo para zonas vulnerables.

5 AM, lunes 27 de octubre.



uD83DuDD34MELISSA SE CONVIERTE EN UN CATASTRÓFICO HURACÁN CATEGORÍA 5. SE ESPERA QUE ENTRE A JAMAICA TARDE ESTA NOCHE O EN LA MADRUGADA DE MAÑANA MARTES.



uD83DuDD34A las 5 AM, el ojo de Melissa estaba localizado en 16.4 Norte, 77.8 Oeste. Esto es como a 130 millas… pic.twitter.com/uJH4BgjX73 — El Radar Informativo: Las Cosas Como Son (@WeatherWatchPR) October 27, 2025

Por su parte, Haití y República Dominicana enfrentarán condiciones de tormenta tropical entre el martes y miércoles 29 de octubre, con fuertes precipitaciones, deslaves y riesgos de aislamiento en áreas rurales. El NHC recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y a los boletines meteorológicos locales, ya que las condiciones podrían deteriorarse rápidamente a medida que el sistema continúa su desplazamiento hacia el noroeste del Caribe.

Expertos en meteorología señalan que 'Melissa' es uno de los huracanes más potentes de la temporada 2025, comparable con los sistemas más destructivos registrados en los últimos años en la región. Aunque su trayectoria podría modificarse ligeramente, los pronósticos coinciden en que mantendrá una intensidad extrema en las próximas 24 horas antes de comenzar a debilitarse gradualmente en su paso sobre tierra firme.

Fuente: Tribuna del Yaqui