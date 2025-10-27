"No es apropiado": Donald Trump condena y critica prueba nuclear de Rusia

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al mandatario ruso, Vladímir Putin, a concentrarse en poner fin a la guerra en Ucrania luego de que Rusia anunciara la prueba exitosa de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear, conocido como Burevéstnik.

El Estado Mayor del Ejército ruso informó que la prueba del misil se llevó a cabo el pasado 21 de octubre, alcanzando una distancia de 14 mil kilómetros en casi 15 horas de vuelo, y señaló que el proyectil tiene un alcance potencial aún mayor.

Trump critica ensayo nuclear ruso

Al ser consultado sobre si Washington planea imponer nuevas sanciones a Moscú en respuesta a este desarrollo, Trump se limitó a decir: 'Ya lo descubrirán'. También mencionó que Estados Unidos mantiene capacidad de respuesta mediante sus submarinos nucleares, sin ofrecer detalles adicionales.

Saben que tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, justo frente a sus costas. Así que, bueno, no tiene que recorrer ocho mil millas (unos 12 mil 800 kilómetros)", señaló el presidente estadounidense sobre el ensayo ruso, en referencia a su rango.

El presidente ruso anunció por primera vez un ensayo exitoso del Burevéstnik en octubre de 2023, tras varios intentos fallidos durante la década anterior. El programa se remonta a la decisión de Rusia de continuar desarrollando este tipo de armamento luego de que Estados Unidos abandonara, en 2001, el tratado antimisiles de 1972, firmado durante la Guerra Fría.

No están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos. Probamos misiles constantemente, pero, ya saben, tenemos un submarino", añadió Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui.