Sheinbaum es cuestionada sobre el triunfo electoral de Javier Milei en Argentina: Esto dijo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 27 de octubre de 2025, la mandataria mexicana evitó dar su opinión sobre el reciente triunfo electoral de su homólogo Javier Milei en Argentina, limitándose a reconocer los resultados sin ofrecer análisis adicionales.

Durante un encuentro con medios nacionales de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre el triunfo de Javier Milei el pasado fin de semana, cuando obtuvo un resultado destacado en las elecciones legislativas. Esta victoria consolidó su presencia a nivel nacional en medio de una crisis política y económica. Ante esto, Sheinbaum Pardo se limitó a declarar "Ahí están los resultados". Enfatizó que cada nación define su rumbo político conforme a la voluntad de su pueblo.

Milei triunfa en Argentina

En la previa, el Gobierno de Milei ganó las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, con lo que reafirmó su capacidad para enfrentar los desafíos durante los próximos dos años de gestión. La Libertad Avanza alcanzó un 40.84 por ciento de los votos, con resultados sobresalientes en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, considerada un bastión del peronismo, se registró una contienda muy cerrada; Diego Santilli, reemplazo de José Luis Espert en la boleta, compite por el primer lugar.

Entre los distritos donde La Libertad Avanza logró imponerse destacan Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Cruz. La victoria libertaria refleja un avance sostenido que combina el fortalecimiento en los principales centros urbanos y la alianza estratégica con el Pro en la Ciudad de Buenos Aires, oficialismo porteño desde 2007.

Por su parte, la coalición peronista Fuerza Patria no consiguió mantener las ventajas obtenidas en los comicios de septiembre en Buenos Aires, en parte por la menor movilización de los intendentes locales. A pesar de estas derrotas, el Partido Justicialista conservó su control en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y La Pampa, aunque con márgenes menores a lo esperado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'