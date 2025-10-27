Una vez más: Sheinbaum y Trump acuerdan retrasar entrada en vigor de aranceles de EU a México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo volvió a hacer. Este lunes 27 de octubre de 2025, la mandataria mexicana informó que, luego de mantener una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, el empresario Donald Trump, ambos Gobiernos acordaron aplazar (de nueva cuenta) la entrada en vigor de nuevos aranceles de Estados Unidos (EU) a México, incluyendo los aplicables a vehículos pesados.

La medida, que originalmente estaba prevista para el próximo lunes 1 de noviembre, obtuvo así una prórroga, lo que permite continuar con las negociaciones comerciales entre ambos países. Durante su conferencia de prensa, la 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la mandataria precisó que la llamada con Trump se realizó el pasado fin de semana y la calificó como "muy breve".

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 La presidenta de Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, acordaron ampliar el plazo para negociar la imposición de aranceles. pic.twitter.com/hXSvYFhq9h — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) October 27, 2025

En el diálogo, ambas partes coincidieron en dar unas semanas más para cerrar los pendientes relacionados con las 54 barreras no arancelarias que permanecen en discusión. Sheinbaum destacó que el objetivo es concluir los acuerdos antes de iniciar la revisión del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La presidenta señaló que, pese a la cercanía de la fecha límite original del 1 de noviembre, por el momento no se prevé la aplicación de aranceles especiales.

Sin embargo, reconoció que "siempre hay lo que pueda ocurrir con el presidente Trump", subrayando que la conversación se centró exclusivamente en temas comerciales, sin abordar asuntos migratorios, sobre los cuales, dijo, ya existe un entendimiento entre ambas naciones.

Sheinbaum añadió que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se encuentra actualmente en EU, donde se espera que se reúna con su contraparte estadounidense para avanzar en las negociaciones. La presidenta enfatizó que ambas administraciones acordaron continuar los diálogos en las próximas semanas, con la intención de cerrar los acuerdos pendientes de forma definitiva.

La mandataria destacó que la relación bilateral se mantiene en un marco cordial y de cooperación, apuntando que tanto México como EU avanzan de manera positiva en temas de seguridad, migración y comercio.

Fuente: Tribuna del Yaqui