EU mata a 14 personas tras atacar 4 supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico

Washington.- El Ejército de Estados Unidos mató a 14 personas tras atacar a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth. "Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental", escribió el jefe del Pentágono en X.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. "Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente", agregó.

"Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses", especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de EU (SOUTHCOM) inició "inmediatamente" los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

"Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", indicó. Hegseth aseguró que los "narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda": "Serán tratados de la misma manera", añadió. Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

Los ataques estadounidenses se han cobrado cerca de sesenta vidas. Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses conocían las cuatro embarcaciones, ya que estas "transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos". El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales del océano Pacífico, frente a costas de Colombia. Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EU, Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Washington ha ordenado uno de los despliegues militares en el Caribe más grande de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se suma el grupo de ataque de portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono ordenó desplegar el pasado viernes y se encuentra en camino.

Las acciones mayoritarias se han dirigido principalmente contra el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de liderar un "narco-Estado" y de financiar a cárteles supuestamente vinculados con su Gobierno, como el Tren de Aragua. En agosto, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro. Asimismo, Trump ha dirigido en las últimas semanas ataques verbales contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien le llegó a imponer el viernes sanciones financieras tras llamarlo "líder del narcotráfico".

