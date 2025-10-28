Huracán 'Melissa' en Jamaica: Advierten CATÁSTROFE nacional horas antes del duro impacto

Kingstone, Jamaica.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) emitió un aviso de catástrofe este martes 28 de octubre de 2025, ante el inminente impacto del huracán 'Melissa' sobre Jamaica. El fenómeno, que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson el día de ayer, se considera potencialmente devastador por la intensidad de sus vientos y la magnitud de las lluvias que ya afectan la región del Caribe.

De acuerdo con el último informe del NHC, Melissa se ubica aproximadamente a 215 kilómetros al sureste de Kingston, capital de Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba. Para la mañana de este martes, el ciclón mantiene vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, con rachas aún más intensas, lo que lo convierte en uno de los huracanes más poderosos registrados en los últimos años.

BREAKING: Hurricane Melissa's winds have increased to 180 mph, and its pressure has dropped to 896 mb. This makes Melissa one of the strongest Atlantic hurricanes on record as it nears Jamaica's southern coast. Watch: pic.twitter.com/9DuPOOR8Z6 — The Weather Channel (@weatherchannel) October 28, 2025

Las autoridades estadounidenses y caribeñas confirmaron que el centro del huracán tocará tierra sobre Jamaica este mismo martes, acompañado de vientos que amenazan la vida, marejadas ciclónicas severas y precipitaciones torrenciales. El NHC advirtió que el impacto podría causar daños estructurales totales en zonas expuestas, especialmente en áreas costeras y elevadas.

En Kingston, el Aeropuerto Internacional Norman Manley ya reporta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 83 kilómetros por hora. El gobierno jamaicano ha ordenado la suspensión de vuelos y el cierre de instalaciones portuarias, además del desalojo preventivo en comunidades costeras vulnerables.

Las lluvias asociadas al huracán 'Melissa' se extienden más allá de su centro, generando afectaciones en diversas islas del Caribe. Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones repentinas "potencialmente catastróficas" y deslizamientos de tierra a gran escala. Se espera que las precipitaciones continúen intensificándose a lo largo del día, complicando los trabajos de emergencia y evacuación.

Los fuertes vientos provocados por el huracán Melissa arrastran árboles en la Parroquia de Portland, dentro del condado de Surrey en Jamaica.



Video: Newsource pic.twitter.com/y6m4PyMsVC — NMás (@nmas) October 28, 2025

El pronóstico del NHC indica que, tras su paso por Jamaica, el sistema continuará su trayectoria hacia el sureste de Cuba durante la mañana del miércoles 29 de octubre, y posteriormente se desplazará hacia el sur y centro de las Bahamas. En estas zonas se anticipan condiciones de tormenta tropical desde las primeras horas del miércoles, seguidas de vientos huracanados conforme avance el día.

En Haití también se prevén efectos importantes derivados del paso del huracán, con lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían ocasionar daños en infraestructura y cortes de energía. Las autoridades locales han recomendado a la población permanecer en resguardo y atender las indicaciones de los servicios de protección civil.

Fuente: Tribuna del Yaqui