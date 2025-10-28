'Melissa' toca tierra en el suroeste de Jamaica como huracán de categoría 5

Jamaica.- El huracán 'Melissa', categoría 5, tocó tierra este martes 28 de octubre en el suroeste de Jamaica, esto cerca de Nueva Esperanza. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el fenómeno tiene vientos de 300 kilómetros por hora; el organismo advirtió que es una "situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida". 'Melissa' llegó con vientos sostenidos de 297 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas de viento de más de 360 km/h; es decir, los vientos podrían ser equiparables con la velocidad de un automóvil de la F1.

Los registros apuntan a que 'Melissa' será el huracán más fuerte que golpee la isla desde hace 174 años; ante esto se pide a la población no salir de los refugios mientras pase el ojo de la tormenta. "Los vientos aumentarán rápida y drásticamente. Una habitación interior sin ventanas, idealmente una en la que también pueda evitar la caída de árboles, es el lugar más seguro en el que puede estar dentro de un edificio. Puede cubrirse con un colchón y ponerse un casco para mayor protección", señaló el NHC.

uD83DuDD34 #ÚLTIMAHORA | Huracán Melissa toca tierra en Jamaica



El huracán Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de Nueva Esperanza, como un potente huracán categoría 5. pic.twitter.com/YJllsgChaF — Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2025

Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica, afirmó que no es momento de ser valientes. Mientras que el primer ministro, Andrew Holness, aseguró que no hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría 5. Las autoridades esperan un daño masivo por el viento en el núcleo de 'Melissa'; "va a ser un escenario muy peligroso", señaló Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Cabe señalar que 'Melissa' es el quinto huracán más intenso del Atlántico registrado por presión y el más fuerte en tocar tierra desde 'Dorian' en 2019, por otra parte el récord de daño lo tenía 'Gilbert', que golpeó la isla en 1988 y causó 49 víctimas mortales.

Para mañana miércoles 29 de octubre, 'Melissa' llegará a Cuba como huracán mayor, mientras cruza al lado del Atlántico hacia la noche de este mismo día; ahí estaría impactando en las Bahamas, donde posiblemente impactará como huracán categoría 1 o 2; ante el desplazamiento las autoridades siguen detalladamente la trayectoria.

uD83DuDD34CATASTRÓFICO HURACÁN #Melissa TOCA TIERRA EN #Jamaica



uD83CuDF00Con vientos de 295 km/h, ráfagas de 360 km/h y presión central de 892 ingresó cerca de #Negril como uno de los huracanes más potentes del Atlántico??



Seguirá cruzando el occidente de la Isla rumbo a Cuba... pic.twitter.com/s8q4LmLZDr — uD83CuDF41uD83CuDF27?Meteorología MéxicouD83EuDD76?? (@InfoMeteoro) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui