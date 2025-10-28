Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, apoya a Trump: Lo nomina para el Premio Nobel de la Paz

Tokio, Japón.- El presidente estadounidense Donald Trump es tendencia una vez más. Sin embargo, en esta ocasión no lo es por sus polémicas políticas arancelarias o nuevos escándalos que lo vinculan con criminales; el mundo habla de él debido a que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este martes 28 de octubre su intención de nominar al empresario republicano al Premio Nobel de la Paz.

La noticia fue confirmada por la Casa Blanca, tras la reunión privada que ambos líderes sostuvieron en Tokio. Se detalló que este premio, uno de los más importantes del mundo, sería un reconocimiento a su papel como mediador en diversos conflictos internacionales.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi anunció la nominación del presidente Trump para el Premio Nobel de la Paz", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al concluir la reunión.

Durante el encuentro, Takaichi destacó la contribución del mandatario estadounidense en la firma del reciente alto el fuego en la Franja de Gaza, así como su participación en el acuerdo alcanzado entre Tailandia y Camboya, que puso fin a una disputa fronteriza de larga data. De igual forma, la dirigente japonesa subrayó que estos esfuerzos representan "avances significativos para la estabilidad global".

Con esta nominación, Takaichi se suma a la lista de líderes internacionales aliados de Trump que han promovido su candidatura al Nobel de la Paz. La primera ministra recordó además la estrecha relación diplomática que existió entre el expresidente y el fallecido ex primer ministro japonés Shinzo Abe, a quien Trump calificó como "un amigo y socio invaluable".

Cabe recordar que el expresidente Donald Trump ya había manifestado públicamente su deseo de recibir el galardón este 2025, aunque finalmente el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado. A pesar de ello, el exmandatario ha continuado destacando su papel en acuerdos internacionales, especialmente en Medio Oriente y el Sudeste Asiático.

Durante su gira por Asia, Trump visitó Malasia, donde participó el domingo en la ceremonia de firma del acuerdo entre Tailandia y Camboya, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El republicano calificó el evento como "un paso decisivo hacia la cooperación regional y la paz duradera".

