Declaran autoridades 'zona catastrófica' a Jamaica tras paso de huracán 'Melissa'

Kingston, Jamaica.- El ministro de Gobierno Desmond McKenzie informó este miércoles que más de 25 mil personas se encuentran refugiadas en distintos puntos de Jamaica tras el paso del huracán Melissa, una cifra que casi duplica el número de desplazados reportados por las autoridades el pasado martes.

Durante una rueda de prensa, McKenzie detalló que las zonas más afectadas son Black River y Manchester, donde los daños materiales y las inundaciones han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. 'Estamos con ustedes y deseamos lo mejor para todos', expresó el ministro, acompañado por el director del Servicio de Meteorología de Jamaica, Evan Thompson.

Más de 25 mil jamaicanos permanecen en refugios

Hemos visto la extensión de los daños", añadió McKenzie, al tiempo que solicitó a los encargados de los refugios mantenerlos abiertos ante la posibilidad de que más ciudadanos necesiten resguardo en las próximas horas.

El funcionario evitó ofrecer nuevos datos sobre víctimas mortales, más allá de los tres fallecidos confirmados el lunes, señalando que las autoridades no han recibido notificaciones oficiales sobre otras posibles muertes.

No estamos en posición de hablar de este tema porque no hemos recibido información sobre ello", explicó.

McKenzie exhortó además a la población a mantenerse vigilante ante los peligros que representan los árboles caídos, ramas y cables eléctricos que aún permanecen en las vías públicas. Los equipos de emergencia continúan trabajando para despejar las zonas afectadas y restablecer los servicios esenciales.

Crece el número de refugiados en Jamaica

Por su parte, las autoridades locales esperan que las agencias públicas retomen sus operaciones lo antes posible, especialmente en las regiones menos afectadas, como Saint Thomas y Saint Catherine. El servicio eléctrico será restaurado gradualmente en áreas como Kingston, Saint Catherine y Saint Thomas.

El primer ministro Andrew Holness informó que continúa vigente una vigilancia de inundaciones para el norte, suroeste y zona sur-central del país, mientras las lluvias persisten y podrían causar nuevos deslizamientos de tierra, sobre todo en áreas bajas y montañosas. Según Holness, el huracán dejará entre 75 y 150 milímetros de lluvia adicionales, aunque en zonas elevadas esta cifra podría aumentar.

Fuente: Tribuna del Yaqui.