Ebrard se reúne con autoridades de EU tras acuerdo de ARANCELES entre Sheinbaum y Trump

Ciudad de México.- En el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (EU). Su reunión es para revisar los avances en las negociaciones bilaterales entre ambos países, centradas en fortalecer el intercambio económico previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026.

La reunión tuvo lugar en Gyeongju, Corea del Sur, donde participan 21 economías que en conjunto concentran más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y alrededor de la mitad del comercio global.

Según informó la Secretaría de Economía, el diálogo entre ambas delegaciones se dio en un contexto de cooperación, tras la conversación telefónica que sostuvieron recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadounidense Donald Trump, quienes coincidieron en continuar las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial sobre los nuevos aranceles estadounidenses.

Trump confirma aplazamiento de aranceles a México

El encuentro entre Ebrard y Greer se realizó apenas días después de que Trump confirmara el aplazamiento de los aranceles del 30 por ciento a las importaciones provenientes de México, una medida que había sido anunciada el pasado 2 de abril como parte de su política de "aranceles recíprocos" hacia diversos socios comerciales. En la previa, el mandatario estadounidense destacó la buena relación con el gobierno mexicano y reconoció los avances logrados en materia de cooperación económica.

Nos está yendo muy bien con México", expresó Trump durante declaraciones a bordo del Air Force One, en su viaje a Corea del Sur.

La postergación de las tarifas fue confirmada por la administración mexicana el lunes 27 de octubre, luego de que ambos mandatarios acordaran dar unas semanas adicionales para cerrar los temas pendientes.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, durante la conversación del sábado 25 de octubre abordaron el progreso de las 54 barreras no arancelarias aún sujetas a negociación, además de temas vinculados con los acuerdos bilaterales en materia comercial, migratoria y de seguridad. La mandataria afirmó que las pláticas avanzan con resultados positivos y que la prioridad de su gobierno es mantener la estabilidad económica y proteger la competitividad del país ante las nuevas disposiciones del gobierno estadounidense.

Por su parte, la Secretaría de Economía subrayó que el diálogo con Estados Unidos busca asegurar condiciones justas para los exportadores mexicanos y fortalecer la cooperación en sectores clave, como el automotriz, agrícola y manufacturero.

