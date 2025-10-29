Histórico: Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur; "vamos a tener una relación fantástica"

Corea del Sur.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reúnen en Corea del Sur, un encuentro clave que busca poner fin a la Guerra Comercial. Trump aseguró: "Vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo, y es un honor tenerte con nosotros". El mandatario chino afirmó que "es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando".

El encuentro se produce en el margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para hablar sobre el futuro de la economía Estados Unidos-China, así como el futuro de TikTok y el tráfico de fentanilo, entre otros asuntos. Xi Jinping señaló el "progreso alentador" en las conversaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que ambas naciones están construyendo una base sólida para mejorar el clima bilateral.

Antes de ingresar a la reunión, ambos mandatarios se estrecharon las manos. "Es un negociador muy duro, eso no es bueno". Me alegra verte de nuevo", dijo Trump a Jinping. Por su parte, el líder de China aprovechó para elogiar a Trump por su papel para poner fin a la guerra de Gaza. Durante el encuentro, Xi Jinping afirmó que ambos países deben ser socios y amigos, además de que el desarrollo de China no contradice la visión estadounidense de "hacer a Estados Unidos grande de nuevo", y se mostró dispuesto a seguir trabajando con Trump.

Hay que recordar que actualmente, Estados Unidos aplica aranceles del 30 por ciento a los productos chinos y, por su parte, China un 10 por ciento a los estadounidenses, después de que Trump comenzó una guerra arancelaria en abril pasado. Por otra parte, minutos antes de reunirse con Xi, Trump ordenó iniciar pruebas de armas nucleares; así lo dio a conocer en su plataforma Truth Social, que "instruyó al Departamento de Guerra para que comience a probar" las armas nucleares del país "en igualdad de condiciones".

Fue en el 2018 cuando Trump lanzó una fuerte Guerra Comercial contra China y en 2020, el Ministerio de Comercio de China estableció una Lista de Entidades No Confiables, la cual se asemeja a la "lista de entidades" del Departamento de Comercio de Estados Unidos; también en 2021 lanzó la ley de sanciones antiextranjeras, permitiendo que agencias como el Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechacen visas y congelen activos de ciertos individuos.

