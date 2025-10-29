Sheinbaum, CONTRA EU: Pide respetar protocolos de operativos contra 'narcolanchas' en México

Ciudad de México.- Este miércoles 29 de octubre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de Palacio Nacional, la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos (EU) respetar los protocolos de coordinación establecidos para operativos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico que se encuentren en aguas internacionales cercanas al territorio nacional.

La primera mandataria explicó que estas acciones buscan garantizar la soberanía nacional y la protección de personas que podrían estar a bordo de estas embarcaciones. Asimismo, señaló que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, a reunirse con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para establecer mecanismos de cooperación que eviten operaciones unilaterales de fuerzas estadounidenses contra las llamadas "narcolanchas".

#MañaneraPresidenta | uD83CuDF0AuD83CuDDF2uD83CuDDFD Tras el ataque de EE.UU. a cuatro lanchas en el Pacífico, Claudia Sheinbaum fue clara: México no está de acuerdo con estas acciones y exige respeto a la soberanía nacional.



? Recordó que el país cuenta con protocolos eficaces contra delitos en… pic.twitter.com/ZMLO7oAiiq — Juncal Solano (@juncalssolano) October 29, 2025

Según Sheinbaum Pardo, los operativos deben realizarse siempre bajo protocolos bilaterales que involucren a la Secretaría de Marina (Semar), encargada de ejecutar las detenciones y procedimientos correspondientes. La presidenta detalló que los acuerdos bilaterales en materia de seguridad contemplan que, al identificar embarcaciones con cargamentos ilegales, EU debe notificar a México.

A partir de esta notificación, la Marina mexicana coordinará las acciones para detener el tráfico ilegal de drogas, respetando la soberanía y la zona económica exclusiva del país. La presidenta subrayó que, incluso si a bordo se encuentra un ciudadano mexicano, México actuará por motivos humanitarios y de protección de derechos, sin respaldar a presuntos delincuentes.

La mandataria enfatizó que cualquier incidente similar al reciente ataque estadounidense contra una embarcación sospechosa, en el que una persona resultó con vida, será atendido por México con prioridad en la seguridad y bienestar de posibles personas inocentes. Además, propuso que futuras operaciones se realicen de manera conjunta, con la participación activa de la Marina, para que las detenciones y procedimientos sean ejecutados por autoridades nacionales.

Finalmente, la presidenta destacó que la comunicación constante y la coordinación con EU son esenciales para garantizar que los operativos sean eficaces, legales y respetuosos de la jurisdicción mexicana; con esto se evitarán conflictos diplomáticos y se asegurará que México tenga el control de los procedimientos en su espacio marítimo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'