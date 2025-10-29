Tras DEVASTAR Jamaica, el huracán 'Melissa' se degrada a categoría 3 e impacta en Cuba

La Habana, Cuba.- El huracán 'Melissa', de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Cuba la madrugada de este miércoles 29 de octubre de 2025 tras dejar graves afectaciones en Jamaica. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el fenómeno impactó cerca de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba, con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora.

Con esa fuerza, 'Melissa' ha sido uno de los sistemas más intensos de la temporada en el Atlántico. Según reportes oficiales, el huracán ingresó al territorio cubano alrededor de la 1:10 de la madrugada (hora del centro de México), a unos 30 kilómetros al este de Chivirico y 95 kilómetros al suroeste de Guantánamo, desplazándose hacia el noreste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

El huracán 'Melissa' ya impactó en Cuba este miércoles. Foto: Conagua

Ante su llegada, más de 700 mil personas fueron evacuadas como medida preventiva, y se emitieron alertas de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Las autoridades advirtieron que las intensas lluvias y vientos destructivos podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas. El NHC alertó, además ,sobre una marejada ciclónica de hasta 3.6 metros y acumulaciones de lluvia superiores a los 50 centímetros en el oriente de la isla, con potencial de causar daños catastróficos en comunidades costeras.

Desde el lunes, la población cubana se preparó ante la llegada del fenómeno, resguardando viviendas y suspendiendo clases y actividades no esenciales. Durante la madrugada, se reportaron cortes de electricidad y crecidas de ríos en varias localidades, aunque las autoridades afirmaron que, por el momento, no se registran pérdidas humanas en el país.

De acuerdo con Elier Pila Fariñas, del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, 'Melissa' comenzó a debilitarse gradualmente tras su entrada al territorio, debido a la interacción con tierra firme y a la pérdida parcial de su estructura sobre Jamaica. Sin embargo, advirtió que los vientos aún podrían superar los 120 kilómetros por hora, manteniendo condiciones peligrosas en el oriente cubano.

#ExtraDigitalHN || uD83CuDDEFuD83CuDDF2 Jamaica quedó en ruinas tras el paso del huracán Melissa.



Las imágenes desde la isla muestran devastación total, con viviendas destruidas, calles anegadas y comunidades incomunicadas.



El poderoso ciclón avanza ahora sobre Cuba, dejando una estela de… pic.twitter.com/lTIzS5l47x — Extra Digital HN (@extradigitalhn) October 29, 2025

El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que los daños materiales serán significativos y aseguró que el gobierno no escatimará recursos para apoyar a la población afectada.

Jamaica, zona de desastre tras el paso del huracán 'Melissa'

En paralelo, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró "zona de desastre" en su país, donde 'Melissa' alcanzó la categoría 5 con vientos de hasta 295 kilómetros por hora antes de dirigirse hacia Cuba. El meteoro dejó al menos siete personas fallecidas en el Caribe (tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana), además de extensos daños en viviendas, hospitales e infraestructura eléctrica.

Fuente: Tribuna del Yaqui