¿El fin de la guerra en Gaza? Hamás evalúa propuesta de Trump para poner fin al conflicto

Franja de Gaza.- La guerra que mantiene Israel contra el pueblo palestino podría terminar pronto. Esta jornada, Hamás confirmó que en los próximos días hará pública su postura sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para poner fin al conflicto bélico que el ejército israelí mantiene en la Franja Gaza, donde hay un bloqueo militar y miles de palestinos viven hambruna.

La declaración sobre esta postura fue hecha por Mohammed Nazzal, integrante de la oficina política del movimiento, en entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, en donde precisó que el plan está siendo evaluado por la organización. De acuerdo con Nazzal, Hamás se encuentra en un proceso de discusión interna y, aunque no fijó una fecha exacta, aseguró que "pronto" anunciarán su posición.

Los palestinos viven hambruna desde el estallido de la guerra en Gaza. Foto: Facebook

Asimismo, el dirigente palestino señaló que el grupo tiene derecho a presentar sus puntos de vista en función de lo que considere beneficioso para la población palestina. Enfatizó que no responderán bajo presión externa, al señalar que "no estamos actuando bajo la lógica de que el tiempo es una espada apuntando a nuestro cuello".

Así es la propuesta de Donald Trump

Cabe recordar que el plan propuesto por el presidente republicano Donald Trump contempla un esquema de 20 puntos. Entre las medidas centrales se encuentra un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, acompañado por la retirada gradual de las fuerzas israelíes del enclave. De igual forma, establece un plazo de 72 horas para la liberación de los 48 rehenes que aún permanecen en poder de Hamás, tanto vivos como fallecidos.

Uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa es la creación de un gobierno de transición en Gaza, sin presencia de Hamás y bajo la tutela del propio Trump. Además, se plantea la desmilitarización total del territorio y, como objetivo a largo plazo, la posibilidad de negociar un Estado palestino, propuesta que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado de manera tajante.

El mandatario estadounidense dio a Hamás un periodo de "tres o cuatro días" para emitir una respuesta, aunque el documento no establece detalles precisos sobre los tiempos de aplicación ni sobre las responsabilidades concretas de los actores involucrados en el eventual proceso de transición política.

La iniciativa fue presentada tras una reunión en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu, en la que el mandatario israelí expresó su apoyo, asegurando que coincide con los objetivos estratégicos de su ofensiva en la Franja de Gaza.

Fuente: Tribuna del Yaqui