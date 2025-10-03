Estados Unidos ATACA otra lancha cerca de Venezuela "con drogas" y MATA a cuatro

Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos informó este 3 de octubre que atacó otra lancha cerca de Venezuela, acusando que esta iba "cargada con drogas" que se dirigían a su país. Se reporta que por este hecho habría cuatro personas muertas. La información la dio a conocer el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien al hablar de los hechos señaló a la pequeña embarcación como "narcoterrorista".

De acuerdo con la información, el ataque, el cual sería el tercero del mismo estilo (desde septiembre pasado), ocurrió en la madrugada, en una zona marítima bajo jurisdicción del Comando Sur de Estados Unidos, cerca del litoral venezolano. El Pentágono afirmó que la embarcación transportaba narcóticos con destino a Estados Unidos y estaba vinculada al Tren de Aragua, banda catalogada como Organización Terrorista Designada por Washington en febrero de 2025.

"Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque se realizó en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba narcóticos para envenenar a nuestra gente", declaró Hegseth en Twitter.

Además, Pete Hegseth comentó que estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense.



