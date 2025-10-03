Hamás le responde a Trump tras ultimátum: Liberará a todos los rehenes israelíes

Estados Unidos.- El grupo armado yihadista Hamás aseguró, a través de un comunicado, poner fin a la guerra de Israel y Gaza y lograr retirarse completamente de las fuerzas israelíes del enclave; está dispuesto a liberar a todos los cautivos israelíes, tanto los vivos como los muertos, de acuerdo con el plan de intercambio en la propuesta de Trump.

El grupo armado hizo énfasis en su disposición a iniciar negociaciones inmediatas con mediadores para ultimar los detalles del intercambio. Según 'Associated Press', Hamás dice que acepta algunos elementos del plan de paz de Trump, pero que otros requieren más negociaciones.

Hamás

Créditos: Internet

"En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles de este acuerdo", dijo Hamás en un comunicado compartido en 'Telegram' y citado por Aljazeera. La declaración señaló que Hamás "reconoce los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que piden un alto el fuego en la Franja de Gaza, un intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda y el rechazo a la ocupación de la franja y el desplazamiento de nuestro pueblo palestino".

Hamás aseguró en el texto que su postura se ha basado en las consultas 'exhaustivas' mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras 'partes árabes, islámicas e internacionales', con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio límite a Hamás hasta las 22:00 horas del domingo 5 de octubre para que aceptara su plan de paz en Gaza y lanzó una advertencia al grupo armado que, si lo rechazaba, se enfrentaría "al infierno".

El grupo terrorista aseguró estar dispuesto del plan de paz del mandatario estadounidense. Créditos: Internet

"Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", escribió Trump en su plataforma 'Truth Social'. El presidente de Estados Unidos fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El plan planteado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF5uD83CuDDF8 | El presidente Donald Trump le da su ultimátum al grupo terrorista Hamas.



Tienen hasta el domingo a las 6pm para aceptar el acuerdo de paz final (que incluso lo han apoyado los países árabes aliados a su causa).



De lo contrario, comenzará el verdadero infierno para Hamas. pic.twitter.com/ur1LsVj5Mm — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui