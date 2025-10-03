Mexicanos que viajaban en la flotilla humanitaria a Gaza serán repatriados; "Todos están bien", afirma SRE

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis ciudadanos mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud, detenidos por autoridades de Israel cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza, serán repatriados a México "lo antes posible".

De acuerdo con la cancillería, los connacionales se encuentran en buen estado de salud y están recibiendo acompañamiento consular para garantizar su integridad y un pronto retorno al país. La participación de la Flotilla Global Sumud tuvo como objetivo llamar la atención internacional sobre la situación humanitaria en Gaza.

Flotilla para llegar a Gaza Créditos: Internet

Sin embargo, durante su trayecto, los barcos fueron interceptados por fuerzas israelíes, lo que derivó en la detención de varios activistas internacionales, entre ellos los seis mexicanos. La SRE destacó que mantiene comunicación constante con las autoridades de Israel y con los familiares de los connacionales afectados, a fin de asegurar que el proceso de repatriación se realice sin contratiempos.

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa conformada por activistas de diferentes países que buscan romper el bloqueo marítimo impuesto sobre Gaza y visibilizar la crisis humanitaria en la región. Cada año, este movimiento genera reacciones internacionales por parte de gobiernos, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles.

Hay que recordar que el pasado 1 de octubre, el Ejército de Israel interceptó a la flotilla que transportaba ayuda humanitaria; esta se compone de alrededor de 50 barcos en los que viajaban seis mexicanos; ellos son:

Ernesto Ledesma Arronte

Carlos Pérez Osorio

Sol González Eguía

Arlín Gabriela Medrano Guzmán

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

Miriam Moreno Sánchez

Diego Vázquez Galindo

"Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto. Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible", comunicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui