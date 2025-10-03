Rusia lanza el mayor ataque contra infraestructura gasística de Ucrania

Kiev, Ucrania.- Rusia llevó a cabo el jueves por la noche su ofensiva más intensa contra la red gasística de Ucrania desde el comienzo de la invasión en 2022, según denunció este viernes la empresa estatal Naftogaz. El ataque, calificado como el mayor desde el inicio del conflicto, dejó daños significativos en instalaciones y provocó cortes de energía en varias regiones del país.

De acuerdo con el comunicado de Naftogaz, el bombardeo masivo incluyó 35 misiles y 60 drones, que impactaron en infraestructuras ubicadas en el este y el centro de Ucrania.

Una parte importante de nuestras instalaciones está dañada. Algunos daños son críticos", lamentó el director general del grupo, Serguéi Koretski en la red social Facebook. Asimismo, denunció 'el terror deliberado' del régimen de Vladimir Putin contra sitios civiles.

Escalada

Los ataques a infraestructuras energéticas forman parte de la estrategia militar rusa desde los primeros meses del conflicto, afectando no solo a la población civil, sino también a la economía y capacidad operativa de Ucrania.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto en 2024 contra el exministro de Defensa de Rusia y su principal comandante del ejército por los ataques a la red eléctrica de Ucrania, que afirmó que constituyen un crimen de guerra.

Rusia realiza el mayor ataque al gas ucraniano

Fuente: Tribuna del Yaqui