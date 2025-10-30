Huracán 'Melissa' deja al menos 32 muertos y miles de desplazados en su paso por el Caribe

La Habana, Cuba.- El huracán 'Melissa' ha dejado al menos 32 personas muertas y miles de damnificados a su paso por el Caribe, tras azotar con fuerza inusitada a varios países de la región y dejar destrucción, inundaciones y desplazamientos masivos.

Según los reportes oficiales, Haití es hasta ahora el país más golpeado, con 23 víctimas mortales, la mayoría por la crecida de ríos en el oeste del país. Entre los fallecidos hay diez niños, y otras 13 personas permanecen desaparecidas, mientras que 17 resultaron heridas. Las autoridades contabilizan más de 13 mil 800 desplazados, debido a las intensas lluvias que continúan afectando el territorio.

El huracán 'Melissa' arrasa el Caribe y deja al menos 32 muertos

En la localidad de Petit-Goâve, al sur de Puerto Príncipe, el desbordamiento del río La Digue causó graves inundaciones que arrasaron viviendas y dejaron numerosas víctimas. La semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, 'Melissa' ya había causado tres muertes en el país, que sigue siendo uno de los más vulnerables del Caribe frente a los desastres naturales.

En Jamaica, donde el huracán tocó tierra con categoría 5 (la máxima en la escala Saffir-Simpson), se reportan cuatro fallecidos y más de 500 mil personas quedaron sin electricidad y numerosas comunidades permanecen incomunicadas por la caída de líneas telefónicas y carreteras anegadas. Las imágenes difundidas muestran casas destruidas, árboles arrancados y calles convertidas en ríos. El ciclón también causó estragos en Panamá, donde se confirmaron cuatro muertes, y en República Dominicana, con una víctima fatal.

'Melissa' deja más de treinta muertos

La isla de Cuba fue el último país en sentir el impacto directo del huracán este miércoles, cuando 'Melissa' llegó con categoría 3 y vientos sostenidos superiores a los 200 km/h. Las provincias orientales, especialmente Santiago de Cuba, registraron inundaciones masivas, cortes eléctricos, deslizamientos de tierra y daños severos en viviendas y cultivos.

Aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales en la isla, la Defensa Civil advirtió que persisten zonas rurales y montañosas sin comunicación, lo que podría modificar el balance en las próximas horas. El presidente Miguel Díaz-Canel habló de una 'madrugada muy compleja' y de 'daños cuantiosos' en infraestructura y agricultura.

Fuente: Tribuna del Yaqui.