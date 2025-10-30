Robo MILLONARIO en el Museo del Louvre de París: Arrestan a 5 nuevos implicados en el caso

París, Francia.- El llamado 'robo de la década', ocurrido en el Museo del Louvre de París, podría tener un nuevo giro. Este jueves 30 de octubre, las autoridades francesas confirmaron la detención de cinco nuevos sospechosos presuntamente implicados en el atraco millonario de joyas registrado el pasado domingo 19 de octubre en la Galería de Apolo del emblemático museo de Francia.

De acuerdo con la fiscal de París, Laure Beccuau, uno de los detenidos sería uno de los cuatro integrantes del comando que ejecutó el atraco, mientras que los otros cuatro podrían estar vinculados de forma indirecta al caso o tener información clave sobre la planeación y ejecución del robo.

Los detenidos está bajo custodia de las autoridades francesas. Foto: Twitter

Los arrestos se realizaron de manera simultánea en el Distrito XVI de París y en el departamento de Seine-Saint-Denis, ubicado en los alrededores de la capital francesa. Las detenciones ocurrieron entre la tarde y la noche del miércoles 29 de octubre, tras una serie de operativos coordinados por la Brigada de Represión de Bandas Organizadas (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Según la fiscal Beccuau, el sospechoso principal fue identificado gracias a pruebas de ADN que lo relacionan directamente con el robo: "Era uno de los objetivos prioritarios de la investigación", declaró. Los otros cuatro detenidos, agregó, podrían aportar información relevante sobre los movimientos del grupo antes y después del asalto.

Aunque durante los registros policiales no se logró recuperar el botín, el valor económico de las joyas robadas fue estimado en cerca de 88 millones de euros, mientras que su valor histórico y patrimonial es considerado incalculable. Beccuau comparó la investigación con "el hilo de Ariadna", señalando que el principal objetivo es seguir cada pista disponible hasta encontrar las piezas sustraídas.

Además, confirmó que las últimas detenciones coincidieron con la formal imputación de dos hombres arrestados días antes, quienes habrían admitido parcialmente su participación en el robo.

#Mundo | Detienen a 2 sospechosos del millonario robo en el Museo del Louvre: TODO sobre su captura uD83DuDC65uD83DuDC51uD83DuDEA8https://t.co/gLqhel9t0W — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Estos dos sospechosos, ambos de alrededor de 30 años, enfrentan cargos por robo organizado y conspiración para delinquir. Uno de ellos, de nacionalidad argelina, fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba salir de Francia; su ADN fue hallado en una de las motocicletas usadas durante la huida. El otro, detenido en la comuna de Aubervilliers, tenía antecedentes por robo agravado y su rastro genético fue encontrado en una de las vitrinas fracturadas dentro del museo.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado evidencia de que los responsables contaran con cómplices dentro del Louvre, aunque no se descarta que el grupo delictivo sea más grande que los cuatro autores identificados por las cámaras de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui