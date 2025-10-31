EU incauta más de 500 armas y 31 mil cartuchos en Texas; iban rumbo a México

Laredo, Texas.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó la incautación de más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición en el puerto de entrada de Laredo, Texas, en un operativo que las autoridades calificaron como la mayor confiscación de armas en la frontera terrestre del suroeste estadounidense.

De acuerdo con la titular del DHS, Kristi Noem, las armas tenían como destino final México, y fueron descubiertas ocultas tras falsas paredes en dos remolques que intentaban cruzar hacia territorio mexicano. En el operativo fueron detenidos dos individuos, identificados como Emilio Ramírez Cortés, ciudadano mexicano, y su hijo Edgar Ramírez Díaz.

Caen padre e hijo con más de 500 armas y 31 mil cartuchos

El DHS detuvo a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición a través del puerto de entrada de Laredo, en Texas, suficiente para abastecer a un pequeño ejército", señaló Noem a través de sus redes sociales.

La funcionaria destacó la colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por la fiscal Pam Bondi, quien estará a cargo del procesamiento judicial de los detenidos.

Gracias al Departamento de Justicia de EU, estos delincuentes serán procesados en Estados Unidos", puntualizó Noem.

La secretaria del DHS subrayó que este operativo refleja los esfuerzos del gobierno estadounidense por reforzar la seguridad fronteriza.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, las fuerzas del orden estadounidenses están ahora más capacitadas que nunca para mantener nuestras fronteras seguras y nuestra nación protegida", agregó.

Las autoridades estadounidenses no han detallado aún el tipo de armas confiscadas ni la posible organización criminal a la que estarían vinculadas, pero el caso ya es considerado por las mismas autoridades como uno de los golpes más significativos al tráfico ilegal de armas en la frontera entre Estados Unidos y México.

I want the American people to know this about DHS law enforcement: these brave men and women are thwarting the criminal plans of evildoers EVERY DAY.



DHS arrested two individuals smuggling over 500 firearms and 31,000 rounds of ammunition through the Laredo Port of Entry in… pic.twitter.com/KZwPbSy0nE — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 31, 2025

Fuente: Tibuan del Yaqui.