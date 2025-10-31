México busca mantener la unidad del T-MEC ante presiones de EU y Canadá, afirma Ebrard

Gyeongju, Corea del Sur.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, propuso a Estados Unidos y Canadá fortalecer los mecanismos de cooperación dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), durante su participación en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en Gyeongju, Corea del Sur.

En el inicio de la cumbre, Ebrard sostuvo encuentros con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con el primer ministro canadiense, Mark Carney. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el funcionario mexicano reiteró la disposición del Gobierno de México para mantener y reforzar la colaboración trilateral establecida por el T-MEC, acuerdo que fue negociado originalmente durante la primera administración del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

El tratado comercial, que entró en vigor en 2020, deberá ser revisado en 2026. Sin embargo, el regreso de Trump a la Casa Blanca a principios de 2025 reabrió el debate sobre su continuidad. Algunos sectores políticos en Canadá han sugerido la posibilidad de abandonar el acuerdo y negociar pactos bilaterales directamente con EU, bajo el argumento de que México representa un desafío para el equilibrio económico de la región norteamericana.

El propio Trump ha insinuado esa posibilidad. Durante una reunión reciente con Carney en Washington, el mandatario estadounidense afirmó que podrían "renegociar el T-MEC o incluso establecer acuerdos diferentes" si ello representara mejores condiciones para cada país.

Ante esas declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que el T-MEC está legalmente vigente en las tres naciones y que cualquier modificación requeriría un proceso de revisión formal y profundo. La mandataria también ha insistido en la relevancia del tratado como base para mantener la competitividad regional y atraer inversiones estratégicas.

En su discurso en APEC, Ebrard destacó la necesidad de que el foro lidere una reforma integral de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de modernizar sus mecanismos y responder a los nuevos retos del comercio global. Esto ocurre en un contexto en el que EU evalúa imponer aranceles adicionales a naciones con las que no tiene acuerdos comerciales, entre ellas China y Corea del Sur, a partir de 2026.

El secretario de Economía subrayó que México busca consolidarse como un socio confiable para las economías de Asia-Pacífico y reafirmó su compromiso con un comercio abierto y equilibrado. De igual forma, aprovechó su intervención para promover la candidatura del país como sede de la cumbre de APEC en 2028, una propuesta que, de concretarse, reforzaría la posición de México como un actor clave en la integración económica del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui