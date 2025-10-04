Demócratas extenderán cierre de Gobierno en Estados Unidos por disputa en subsidios

Washington, DC.- El Gobierno federal de Estados Unidos (EU) cumple este sábado su cuarto día de cierre, en medio de una suspensión política entre demócratas y republicanos en el Congreso por la renovación de los subsidios a la atención sanitaria, que expiran a finales de este año.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró que su bancada está dispuesta a mantener el cierre mientras no haya un acuerdo que garantice la continuidad de estos subsidios. En una entrevista, afirmó que están abiertos al diálogo con los republicanos, aunque señaló que no se están llevando a cabo conversaciones formales en este momento.

EU sigue en cierre por disputa sobre salud

El Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños, necesita al menos siete votos adicionales para aprobar un nuevo paquete presupuestario. Se espera una nueva ronda de votación el lunes, una vez finalizado el receso legislativo del fin de semana.

La mayoría republicana y el presidente Donald Trump han señalado a los demócratas como responsables del cierre, argumentando que la oposición busca imponer condiciones relacionadas con la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Desde el oficialismo también se ha cuestionado que estos subsidios podrían beneficiar a personas sin estatus migratorio legal, una afirmación rechazada por los demócratas.

Cierre del Gobierno se extiende sin acuerdo

El presidente Donald Trump ha indicado que, si la situación se prolonga, podría ordenar recortes en la administración federal, incluyendo despidos de trabajadores clasificados como no esenciales.

Como consecuencia del cierre, al menos 900 mil empleados federales han sido suspendidos sin sueldo, mientras que 700 mil más continúan trabajando sin recibir salario. Algunos servicios esenciales, como el control aéreo, la Seguridad Social y la TSA, siguen operando.

Fuente: Tribuna del Yaqui